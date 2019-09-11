Green Day вступит в Москве с новым альбомом в 2020 году

Новости

Сбербанк до конца года может понизить ставки по ипотеке 15:15
Медведев: Надо облегчить иностранным выпускникам вузов получение гражданства 15:14
На острове Эвбея найдена крепость VI века до нашей эры 15:13
Пьяный швед подал заявку на номер с фамилией президента США 15:07
В Югре мужчина застрелил знакомого после просьбы разуться 15:06
Германии грозит массовое сокращение больниц из-за нехватки медсестер 15:06
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть 15:06
На Урале без вести пропал чемпион России по сноуборду 14:57
Беларусь готова участвовать в госпрограммах Ирака 14:42
В Сургуте на фасаде дома нарисовали портреты пилотов севшего в поле А321 14:38
В центре Москвы благоустроены "театральные" улицы и переулки 14:32
Медведев поддержал переход от минимального набора продуктов к базовому 14:30
Антропологи показали, как выглядел череп человека 300 тысяч лет назад 14:28
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете 14:25
Презентация Nissan Juke на "автосалоне" во Франкфурте оказалась провальной 14:21
В "Яндекс. Такси" отреагировали на жалобу Gett в ФАС 14:19
Медведев поддержал идею доплат медикам, отговаривающим женщин от абортов 14:14
Петербургские ученые нашли следы неолита в бывшем имении Ломоносова 14:13
Раскрыта тайна происхождения комет Солнечной системы 14:12
Песков назвал трагедию в Беслане темой, касающейся всей страны 14:10
Ученые: Мясо птицы не так безопасно, как считалось ранее 14:10
В Коми ученицы разыграли учителя и сообщили о бомбе в ее доме 14:09
В Карелии на девочку упали футбольные ворота 14:09
В поселки Коми снова стали заходить волки 14:08
Видео: 11 авто перевернулись на гонках на одном и том же повороте 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 13:39
Рубрика: Культура

Green Day вступит в Москве с новым альбомом в 2020 году

Текст: Мария Воронова
Американская панк-группа Green Day поделилась сразу двумя новостями, которые порадуют поклонников, почти три года томившихся в ожидании новых релизов: группа объявила о выходе нового альбома Father Of All… и подготовке мирового турне в поддержку этой пластинки, официальный релиз которой состоится 7 февраля 2020 года. О том, что в рамках гастролей группа выступит в Москве, сообщает пресс-служба концертного агентства SAV Entertainment.
Фото: Photo by Amy Harris/Invision/AP Фото: Photo by Amy Harris/Invision/AP
Фото: Photo by Amy Harris/Invision/AP

Новый сингл группы Father Of All…, представленный 10 сентября, станет заглавным треком одноименного альбома, который выйдет на лейбле Reprise / Warner Records. Это будет 13-й альбом в дискографии группы. Гастроли в поддержку пластинки начнутся в марте будущего года.

Фото: Rebecca Cabage/Invision/AP
Ханс Циммер впервые выступит в России

На московской площадке "Открытие Арена" Green Day выступит 24 мая 2020 года. В рамках концерта группа исполнит не только композиции из нового альбома, но и свои главные хиты. Продажа билетов начнется уже 20 сентября. К слову, "грины", наиболее известные отечественному слушателю песнями Boulevard Of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends и American Idiot, не приезжали в Россию с 2013 года.

Кстати

Следующим летом сразу три американские группы отправятся в совместный тур. Чтобы анонсировать грандиозное шоу The Hella Mega Tour, они в один день представили новые синглы. Кроме Green Day в концертах примут участие рок-группы Fall Out Boy (их последний релиз называется Dear Future (Hands Up)) и Weezer (выпустившая песню The End Of The Game). Даты выступлений пока уточняются.

Культура Музыка Рок Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Медведев дал поручение прекратить действие советских нормативов с 2020 года
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков
Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы