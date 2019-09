Green Day вступит в Москве с новым альбомом в 2020 году

Американская панк-группа Green Day поделилась сразу двумя новостями, которые порадуют поклонников, почти три года томившихся в ожидании новых релизов: группа объявила о выходе нового альбома Father Of All… и подготовке мирового турне в поддержку этой пластинки, официальный релиз которой состоится 7 февраля 2020 года. О том, что в рамках гастролей группа выступит в Москве, сообщает пресс-служба концертного агентства SAV Entertainment.

Новый сингл группы Father Of All…, представленный 10 сентября, станет заглавным треком одноименного альбома, который выйдет на лейбле Reprise / Warner Records. Это будет 13-й альбом в дискографии группы. Гастроли в поддержку пластинки начнутся в марте будущего года.

На московской площадке "Открытие Арена" Green Day выступит 24 мая 2020 года. В рамках концерта группа исполнит не только композиции из нового альбома, но и свои главные хиты. Продажа билетов начнется уже 20 сентября. К слову, "грины", наиболее известные отечественному слушателю песнями Boulevard Of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends и American Idiot, не приезжали в Россию с 2013 года.

Кстати

Следующим летом сразу три американские группы отправятся в совместный тур. Чтобы анонсировать грандиозное шоу The Hella Mega Tour, они в один день представили новые синглы. Кроме Green Day в концертах примут участие рок-группы Fall Out Boy (их последний релиз называется Dear Future (Hands Up)) и Weezer (выпустившая песню The End Of The Game). Даты выступлений пока уточняются.