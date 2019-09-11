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11.09.2019 / 15:51
Коллекция

Капсульная коллекция Escada и британской певицы Риты Ора

Рита Ора воплощает современную женщину Escada, смелую и креативную. Фото: Escada
Рита Ора воплощает современную женщину Escada, смелую и креативную. Фото: Escada

В прошлом сезоне компания Escada, славящаяся своим женственным и в то же время практичным стилем, совместно с британской певицей косоварского происхождения Ритой Ора успешно презентовала знаковую сумку с изображением сердца - Heart bag. Теперь же результатом сотрудничества певицы с модным домом стала капсульная коллекция. В ней отражено чувство стиля Риты через призму традиций Escada. К элегантности и женственности марки здесь добавилась спортивная непринужденность.

Приняв красный, любимый цвет Риты, в качестве отправной точки, создатели капсульной коллекции отдали дань уважения и историческому наследию Escada, и тенденциям современной моды. Эстетические коды коллекций преподносятся совершенно по-новому: мы видим приспущенную линию плеча и структурированный крой в вещах из яркого вискозного трикотажа или плотного денима, обращаем вниманием на "хрустящие" шерстяные блейзеры с махровыми капюшонами.

"Рита такая смелая, с невероятной позитивной энергией, она в совершенстве воплощает то, что символизирует наш бренд. Эта творческая коллаборация знаменует новую эру для бренда, поскольку мы стремимся общаться с новой аудиторией, используя нестандартные и увлекательные методы", - говорит СЕО дома Escada Айрис Эппл-Риги о новом амбассадоре бренда.

Весь гардероб Риты - от спортивной и повседневной одежды до "вызывающего" гламура - создан в стиле Escada. "Дизайн этой марки помогает женщинам показать всё самое лучшее в себе, заставляет ощущать себя необыкновенной и уверенной", - объясняет она.

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