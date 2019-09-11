Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ

Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений с Россией.

В министерстве иностранных дел РФ высказали предположение, что это может быть связано с кадровыми перестановками в аппарате правительства Украины, которому сейчас "не до этого". Газета "Коммерсант" напоминает, что между Россией и Незалежной в силе остаются около 400 соглашений.

Последними расторгнутыми по инициативе Киева документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации".