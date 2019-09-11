Минпромторг опроверг информацию о срыве эксперимента по маркировке духов

Новости

АвтоВАЗ перенес дату выхода самого мощного "безвтыкового" двигателя 18:13
Эксперты сочли логичным ужесточение наказания за нарушения ПДД 17:59
Исполнитель главной роли в фильме "Все будет хорошо" разбился в ДТП 17:57
Нурмагомедов намерен провести защиту титула в Москве 17:56
Парламентарии СГ изучат целесообразность разработки модельных законов 17:55
Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП 17:54
Пульмонолог назвала первый признак больных легких 17:50
Трамп пообещал новые удары по талибам 17:48
Турист из России утонул на курорте в Болгарии 17:44
Столетие художника Василия Криворучко в Воронеже отметили выставкой 17:39
Римские отельеры задолжали казне миллионы евро 17:35
Глава Белстата раскрыла подробности очередной переписи населения 17:33
Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим с Украиной 17:27
Стала известна дата премьеры новой Skoda Octavia 17:25
Суд в Волгограде отказал гражданину Афганистана в убежище 17:22
Из московских офисов начали убирать вендинговые автоматы Healthy Food 17:22
В Ленобласти пенсионерки распилили качели на глазах у детей 17:18
В Кузбассе умерла пострадавшая от взрыва метана 17:08
Генерал-майор Зайцев рассказал о боевом крещении "Альфы" 17:07
"Почта России" расширила географию сервиса электронных заказных писем 17:01
Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу 17:00
Видео: автофуру закинуло на крышу дома 17:00
Дзюба подарил футболку мальчику, который не дождался его после матча 16:57
СК рассказал о задержании полковника полиции в Геленджике 16:54
В Гюмри обнаружили тело 23-летнего российского военнослужащего 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 17:02
Рубрика: Экономика

Минпромторг опроверг информацию о срыве эксперимента по маркировке духов

Текст: Евгений Гайва
Срок утверждения методических рекомендаций к эксперименту по маркировке парфюмерной продукции перенесен на сентябрь по просьбе бизнеса, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о срыве экперимента. Его комментарий предоставили "РГ" в пресс-службе ведомства. О переносе сроков просили большинство участников эксперимента, отметил Евтухов.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Маркировка парфюмерии должна была стартовать 1 июля этого года. Как сообщил РБК, со ссылкой на отраслевые ассоциации, эксперимент не начался, так как Минпромторг вовремя не подготовил методические рекомендации.

"Заявления Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены о проблемах внутри пилотного проекта не соответствуют действительности. В настоящее время нет ни малейшего повода, даже формального, говорить о сложностях с экспериментом", - цитирует Виктора Евтухова пресс-служба Минпромторга.

В пилотном проекте принимает участие большинство крупных отраслевых компаний. Программное обеспечение для маркировки духов и туалетной воды уже разработано, в системе зарегистрированы и работают основные участники отрасли - более 160 компаний, отметили в Минпромторге. Поэтому говорить о каких-либо сложностях с экспериментом нет повода.

Фото: iStock
Маркировка лекарств снизит риск попадания подделок к потребителю

Также готовы и методические рекомендации для эксперимента. По плану они должны быть утверждены в сентябре.

Вопросы маркировки продукции не на таможенных складах, а на производственных были обсуждены с представителями ФСБ, ФТС, Роспотребнадзором и таможенными складами, и сейчас проблема снята.

На предварительной стадии пилотного проекта были решены все "болезненные" для отрасли вопросы, отметили в Минпромторге.

"Таким образом, подчеркиваем, информация о сложностях в связи с началом эксперимента по маркировке духов и туалетной воды на сегодняшний день не соответствует действительности", - заявил Евтухов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2019 г. № 814 эксперимент стартовал с 1 июля 2019 года, указали в Минпромторге. Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, аттестована и введена в эксплуатацию.

При этом Минпромторг на постоянной основе обсуждает с бизнесом все вопросы, связанные с техническими и бизнес-процессами. "Наши действия направлены на защиту добросовестных участников рынка, и по достоинству таковыми оцениваются", - добавил Евтухов.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
Водителей с детьми станут строже наказывать за нарушения ПДД
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Медведев призвал создать условия для работы людей старшего поколения
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков