Минпромторг опроверг информацию о срыве эксперимента по маркировке духов

Срок утверждения методических рекомендаций к эксперименту по маркировке парфюмерной продукции перенесен на сентябрь по просьбе бизнеса, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о срыве экперимента. Его комментарий предоставили "РГ" в пресс-службе ведомства. О переносе сроков просили большинство участников эксперимента, отметил Евтухов.

Маркировка парфюмерии должна была стартовать 1 июля этого года. Как сообщил РБК, со ссылкой на отраслевые ассоциации, эксперимент не начался, так как Минпромторг вовремя не подготовил методические рекомендации.

"Заявления Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены о проблемах внутри пилотного проекта не соответствуют действительности. В настоящее время нет ни малейшего повода, даже формального, говорить о сложностях с экспериментом", - цитирует Виктора Евтухова пресс-служба Минпромторга.

В пилотном проекте принимает участие большинство крупных отраслевых компаний. Программное обеспечение для маркировки духов и туалетной воды уже разработано, в системе зарегистрированы и работают основные участники отрасли - более 160 компаний, отметили в Минпромторге. Поэтому говорить о каких-либо сложностях с экспериментом нет повода.

Также готовы и методические рекомендации для эксперимента. По плану они должны быть утверждены в сентябре.

Вопросы маркировки продукции не на таможенных складах, а на производственных были обсуждены с представителями ФСБ, ФТС, Роспотребнадзором и таможенными складами, и сейчас проблема снята.

На предварительной стадии пилотного проекта были решены все "болезненные" для отрасли вопросы, отметили в Минпромторге.

"Таким образом, подчеркиваем, информация о сложностях в связи с началом эксперимента по маркировке духов и туалетной воды на сегодняшний день не соответствует действительности", - заявил Евтухов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2019 г. № 814 эксперимент стартовал с 1 июля 2019 года, указали в Минпромторге. Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, аттестована и введена в эксплуатацию.

При этом Минпромторг на постоянной основе обсуждает с бизнесом все вопросы, связанные с техническими и бизнес-процессами. "Наши действия направлены на защиту добросовестных участников рынка, и по достоинству таковыми оцениваются", - добавил Евтухов.