Названа причина недомоганий Анастасии Заворотнюк

Директор прекрасной няни федерального уровня, актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла усиленно форсируемую в СМИ информацию о том, что у ее работодателя диагностирован рак мозга.

"Диагноза "рак мозга" у нее нет", - однозначно прокомментировала представитель KP.RU. Заверяя, что Анастасия чувствует себя "нормально".

"Дайте ей спокойно насладиться материнством! Долгожданный ребенок - это такое счастье!" - призвала Потапова. Подчеркнув: 47-летняя Заворотнюк не отошла от дел и не посвятила всю себя материнству. У артистки по-прежнему есть проекты и контракты. Которые Потапова сейчас не имеет права озвучивать.

Для мамы Анастасии сообщение о раке также стало новостью: женщина, встревожившись, даже позвонила дочери в Италию, где актриса отдыхала, и пыталась выяснить, не скрывают ли от нее болезнь. "Наговорят тоже... Не слушай всех", - успокоила мать Анастасия.

Меж тем состояние здоровья "няни" все-таки не идеально. О чем изданию доверительно рассказал источник, близкий к супругу актрисы - фигуристу Петру Чернышеву.

По словам инсайдера, Петр также заверил, что рака у его жены нет, она просто еще не пришла в форму после родов.

Напомним: спустя десять лет брака, Анастасия родила фигуристу дочку Милу.

Источник, ссылаясь на самого Чернышева, рассказал: "Актриса заметно прибавила в весе, и это ее угнетает". Плюс - как поделился с другом Петр - недавно мужчина узнал, что его жена "флиртовала с другим мужчиной - одним богатым чеченцем". Это было уже какое-то время назад, "но Пете донесли об этом недавно, и он, видимо, обиделся".

Согласно версии источника, может быть и так, что "это какие-то недоброжелатели попытались намеренно вызвать ревность Петра", и теперь у супругов произошел разлад.

"Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак", - изложил инсайдер.