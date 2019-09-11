Нурмагомедов намерен провести защиту титула в Москве

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет провести защиту титула в Москве. Об этих планах ТАСС рассказал отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Для Хабиба достаточно 30-0. Что касается последнего боя, то, конечно, нам бы хотелось провести последнюю защиту в Москве", - сказал специалист.

После победы над Дастином Порье в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. Следующим соперником россиянина глава UFC Дана Уайт назвал Тони Фергюсона, поединок с которым ранее уже срывался. Также с россиянином желает снова встретиться ирландец Конор Макгрегор.

Однако Макгрегор может стать соперником Хабиба только в случае отказа Фергюсона. Пока же самого ирландца вызвал на поединок Дастин Порье.