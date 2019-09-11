Овечкин рассказал о своем отношении к протестам в Москве

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что протестные акции в Москве приводят к неудобству жителей столицы и сам он не вышел бы на улицу с политическими требованиями. Об этом спортсмен рассказал РБК.

По словам Овечкина, Россия - свободная страна, где каждый говорит, что хочет. При этом он утверждает, что сам "с плакатом на Тверскую" не пойдет. "Представляете, какое это неудобство городу? Нужно все перекрывать, охранять", - сказал хоккеист.

"Сейчас много возможностей. И социальные сети, и все что угодно. Это раньше, в 1990-е, как достучишься? А сейчас хоть отсюда начинай вести прямой эфир и говори", - заявил Овечкин.

Напомним, в июле и августе текущего года в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных лицами, которым было отказано в регистрации в кандидаты в депутаты Мосгордумы. Задержаны были в общей сложности около 1,7 тысячи человек.