Пьяный швед подал заявку на номер с фамилией президента США

Информационное агентство Associated Press со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet сообщила о том, что Маркус Сааф подал онлайн-заявку на получение номерного знака на свой новенький автомобиль.

И всё бы ничего, но он изъявил желание получить номер с фамилией Trump. Да-да, той самой, что и у президента Соединённых Штатов.

Шведское транспортное агентство в регистрации мужчине отказало, назвав эту комбинацию букв оскорбительной. Маркус Сааф, находясь в изрядно подпитом состоянии, решил, что его идея достаточно забавна, потому что автомобиль американский. В агентстве любителя острот предупредили, что их решение не подлежит обжалованию, добавив, что не одобряет никаких намёков на политику в буквенных комбинациях номерных знаков.

Сам же Сааф, протрезвев, заявил, что не расстроился по этому поводу и признал, что его идея была, наверное, слишком смелой, потому что многим действительно может показаться, что он хотел задеть их чувства.