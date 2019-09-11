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11.09.2019 15:07
Рубрика: Легковые авто

Пьяный швед подал заявку на номер с фамилией президента США

Текст: Евгений Костин
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Информационное агентство Associated Press со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet сообщила о том, что Маркус Сааф подал онлайн-заявку на получение номерного знака на свой новенький автомобиль.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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И всё бы ничего, но он изъявил желание получить номер с фамилией Trump. Да-да, той самой, что и у президента Соединённых Штатов.

Шведское транспортное агентство в регистрации мужчине отказало, назвав эту комбинацию букв оскорбительной. Маркус Сааф, находясь в изрядно подпитом состоянии, решил, что его идея достаточно забавна, потому что автомобиль американский. В агентстве любителя острот предупредили, что их решение не подлежит обжалованию, добавив, что не одобряет никаких намёков на политику в буквенных комбинациях номерных знаков.

Сам же Сааф, протрезвев, заявил, что не расстроился по этому поводу и признал, что его идея была, наверное, слишком смелой, потому что многим действительно может показаться, что он хотел задеть их чувства.

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