Под Тверью нашли сбитый во время войны бомбардировщик Пе-2

В Тверской области поисковики обнаружили детали самолета Пе-2 и останки экипажа времен Великой Отечественной войны.

По информации ОТР, находка сделана в Ржевском районе. Краеведы рассказали, что в августе 1942 года несколько Пе-2 вылетели бомбить железную дорогу, по которой двигались составы из Германии, но их атаковали немецкие мессершмитты. Один из советских бомбардировщиков был подбит и упал.

Детали самолета поисковики обнаружили на глубине пяти метров. Волонтерам удалось поднять один из двигателей и добраться до кабины, где могут находиться останки пилотов.

Одновременно поисковики пытаются установить личности погибших летчиков: если не удастся это сделать на месте обнаружения частей бомбардировщика, участники экспедиции обратятся в военные архивы. Когда имена героев станут известны, волонтеры займутся поиском их родственников.