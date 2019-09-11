28 и 29 сентября в Москве пройдет забег с испытаниями "Reebok. Стань человеком". В этот раз площадкой для соревнований впервые выбран ландшафтный парк в Митино на северо-западе столицы.

На абсолютно новой трассе команды из шести человек должны будут преодолеть непредсказуемые испытания, на которых помимо физических данных придется продемонстрировать и умение работать в группе.

Забег пройдет в двух категориях - Стандарт и Элит - скучать не придется ни новичкам, ни опытным участникам. На мероприятии будут работать раздевалки, камеры хранения, интерактивные зоны для гостей и болельщиков, а полевая кухня поможет восстановить силы после финиша.

Регистрация команд на сайте станьчеловеком.рф в категории Стандарт открыта до 17 сентября.

Предыдущий забег "Стань человеком" прошел в Коломенском 25-26 мая. В забегах приняли участие около 7 тысяч человек, в общей сложности спортивный праздник посетили около 10 тысяч человек.