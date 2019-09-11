В Подмосковье зафиксированы первые ДТП с электросамокатами

Первые пять дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов зафиксированы в Подмосковье в этом году, сообщил начальник управления организации безопасности дорожного движения областного Минтранса Виктор Щулепников.

"Пока это единичные случаи, но они уже вызывают обеспокоенность, поскольку данные транспортные средства никак не регламентированы", - уточнил Щулепников. Он считает, что тех, кто передвигается на самокатах, особенно электрических, нужно выделять в отдельную группу участников дорожного движения.

"Нет речи о том, что для покупки электросамоката нужно вводить какие-то отдельные права, но проверка знаний ПДД у их владельцев необходима", - отметил чиновник.