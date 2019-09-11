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11.09.2019 10:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В заброшенной башне "Бутырки" нашли заключенных

Текст: Ирина Огилько

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на ответственного секретаря столичной ОНК Ивана Мельникова.

По данным Мельникова, в ОНК поступили обращения граждан о том, что в старинной башне не соблюдаются современные нормы и условия содержания заключенных. Проверка показала достоверность этой информации.

Фото: Аркадий Колыбалов
В СИЗО "Бутырка" появился видеонадзор

Всего на территории СИЗО четыре древние башни, построенные еще во времена Емельяна Пугачева. Там, где сидел исторический деятель, теперь расположен музей. Остальные три якобы были недавно закрыты. Но оказалось, что одна из башен эксплуатируется, в ней содержатся двое задержанных, подозреваемых в разбое. Чтобы подняться в камеру, нужно преодолеть крутую винтовую металлическую лестницу. Сама камера площадью 4 кв. м оборудована двухъярусной кроватью и напольным унитазом без сиденья или чаши Генуя. То есть не соблюдаются условия приватности. Из смесителя постоянно льется вода. Стены в камере, давно не видевшие ремонта, исписаны тюремным жаргоном, оклеены бумагой и газетами. В камере сыро и темно, так как окошко крошечное. По словам Мельникова, эти казематы далеки от современных норм содержания арестантов, и больше напоминают камеры при Емельяне Пугачеве, непонятно, как туда доставляют еду.

Правозащитники написали руководству "Бутырки" обращение с целью закрыть эти камеры, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам. Других мер воздействия на руководство СИЗО у общественников нет.

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