Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВМ.

Танки Т-80 называют "летающими". А в морской пехоте они еще могут ходить под водой. Фото: mil.ru

Боевые машины доставили во Владивосток по железной дороге, после чего они выехали с платформ и были поставлены в технические боксы. Для "восьмидесяток" уже подготовлены экипажи, которые прошли теоретическую и практическую подготовку в учебных центрах. В скором времени танкисты начнут обкатывать технику на полигонах.

Морская пехота стала получать тяжелые боевые машины впервые после многолетней паузы.

В 90-е годы посчитали, что морпехи могут воевать и без танков, а в случае необходимости "черным беретам" могли бы придавать танковые подразделения Сухопутных войск. Однако вскоре стало понятно, что эффективность приданных подразделений гораздо ниже и в случае десантирования "сухопутчики" не всегда понимают специфику морских высадок. Взвесив все "за" и "против", минобороны решило вновь начать формирование танковых подразделений в каждой бригаде морской пехоты.

Как рассказал "Российской газете" военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, практика показывает, что без танков морским пехотинцам воевать достаточно проблематично, а для таких специфичных войск, как Воздушно-десантные войска и морская пехота, необходима отдельная, усиленная подготовка танковых экипажей.

Высадка танков с оборудованием для подводного вождения может производиться прямо в воду с большого десантного корабля

"Думаю, что поставками только на Тихоокеанский флот дело не ограничится, в итоге в каждой бригаде морской пехоты появится танковый батальон, а батальон морпехов в Крыму будет усилен танковой ротой", - отметил Мураховский.

По словам эксперта, если говорить о средствах доставки тяжелой техники к побережью, то сегодня они у морпехов имеются. Это большие десантные корабли, которые могут перебрасывать части с тяжелым вооружением на большие расстояния.

Также на вооружении морской пехоты состоят новейшие катера проекта 21820 "Дюгонь", на воздушной каверне, которые также могут транспортировать тяжелую технику. Эти катера двигаются за счет того, что под днищем образуется воздушный пузырь. Это позволяет увеличить скорость и заходить на мелководье.

"Как правило, танки морской пехоты всегда высаживаются во второй волне атаки, чтобы поддержать огнем передовые подразделения, плавать им совсем не обязательно. В первой волне идут плавающие БТР, которые должны обеспечить захват плацдарма и его удержание", - пояснил эксперт.

Мураховский отметил, что высадка танков может производиться прямо в воду с десантного корабля с оборудованием для подводного вождения, когда к машине крепится воздухопитающая труба и уплотняются все щели, через которые в танк может попасть вода. Экипаж соответственно получает специальные изолирующие противогазы и спасательные жилеты.

"Это делается в том случае, если позволяют условия - глубина и состояние морского дна. Подготовка танка к такой высадке занимает до получаса", - пояснил он.

Также танк может непосредственно доставляться к мелководью и вброд добираться до суши.