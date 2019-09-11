Новости

Жаров: Штрафы за нарушения хранения данных помогут избежать блокировок 20:09
В Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла 20:05
Суд удовлетворил иск к организаторам несанкционированной акции 19:58
Минздрав: Закон о продаже алкоголя до 21 года могут принять до конца года 19:38
"Мосгортранс" взыскал с организаторов незаконных митингов 1,2 млн рублей 19:23
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона 19:17
Фото: На Франкфуртском автосалоне обрушилась конструкция в павильоне BMW 19:11
В Архангельске экспонировали оружие и корабли времен освоения Севера 18:59
Семья Бута сможет навещать его в тюрьме четыре раза в неделю 18:56
Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает 18:28
Будут ли объединены научные фонды 18:15
Видео: индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в своем городе 18:07
Марго Робби экранизирует постапокалиптический комикс "Танкистка" 17:56
СМИ: Жители Мадрида не оплатили тысячи штрафов за неэкологичные авто 17:45
Президент Болгарии потребовал доказательств о шпионаже в пользу России 17:42
СМИ: Анджелина Джоли может усыновить еще одного ребенка 17:28
Вениамин Смехов поставит в Петербурге спектакль про веселого Пушкина 17:25
Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина 17:23
Число пострадавших в ДТП со "скорой" в Ленобласти возросло до пяти 17:21
Женщины смогут работать машинистами московского метро с 2021 года 17:17
Власти Самары ведут переговоры с менеджерами Билана о новом концерте 17:16
СМИ: В Ираке в давке на религиозном празднике погибло более 30 человек 17:16
Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020 году 17:09
Обновленный Lexus RX для России лишился доступной комплектации 17:02
Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 20:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Броня для "черных беретов"

Подразделения морской пехоты на Тихоокеанском флоте получили первые танки Т-80
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВМ.
Танки Т-80 называют "летающими". А в морской пехоте они еще могут ходить под водой. Фото: mil.ru Танки Т-80 называют "летающими". А в морской пехоте они еще могут ходить под водой. Фото: mil.ru
Танки Т-80 называют "летающими". А в морской пехоте они еще могут ходить под водой. Фото: mil.ru

Боевые машины доставили во Владивосток по железной дороге, после чего они выехали с платформ и были поставлены в технические боксы. Для "восьмидесяток" уже подготовлены экипажи, которые прошли теоретическую и практическую подготовку в учебных центрах. В скором времени танкисты начнут обкатывать технику на полигонах.

Морская пехота стала получать тяжелые боевые машины впервые после многолетней паузы.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Первый в армии РФ женский экипаж танка сняли на видео

В 90-е годы посчитали, что морпехи могут воевать и без танков, а в случае необходимости "черным беретам" могли бы придавать танковые подразделения Сухопутных войск. Однако вскоре стало понятно, что эффективность приданных подразделений гораздо ниже и в случае десантирования "сухопутчики" не всегда понимают специфику морских высадок. Взвесив все "за" и "против", минобороны решило вновь начать формирование танковых подразделений в каждой бригаде морской пехоты.

Как рассказал "Российской газете" военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, практика показывает, что без танков морским пехотинцам воевать достаточно проблематично, а для таких специфичных войск, как Воздушно-десантные войска и морская пехота, необходима отдельная, усиленная подготовка танковых экипажей.

Высадка танков с оборудованием для подводного вождения может производиться прямо в воду с большого десантного корабля

"Думаю, что поставками только на Тихоокеанский флот дело не ограничится, в итоге в каждой бригаде морской пехоты появится танковый батальон, а батальон морпехов в Крыму будет усилен танковой ротой", - отметил Мураховский.

По словам эксперта, если говорить о средствах доставки тяжелой техники к побережью, то сегодня они у морпехов имеются. Это большие десантные корабли, которые могут перебрасывать части с тяжелым вооружением на большие расстояния.

Также на вооружении морской пехоты состоят новейшие катера проекта 21820 "Дюгонь", на воздушной каверне, которые также могут транспортировать тяжелую технику. Эти катера двигаются за счет того, что под днищем образуется воздушный пузырь. Это позволяет увеличить скорость и заходить на мелководье.

Фото: DefenseWebTV / youtube.com
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше

"Как правило, танки морской пехоты всегда высаживаются во второй волне атаки, чтобы поддержать огнем передовые подразделения, плавать им совсем не обязательно. В первой волне идут плавающие БТР, которые должны обеспечить захват плацдарма и его удержание", - пояснил эксперт.

Мураховский отметил, что высадка танков может производиться прямо в воду с десантного корабля с оборудованием для подводного вождения, когда к машине крепится воздухопитающая труба и уплотняются все щели, через которые в танк может попасть вода. Экипаж соответственно получает специальные изолирующие противогазы и спасательные жилеты.

"Это делается в том случае, если позволяют условия - глубина и состояние морского дна. Подготовка танка к такой высадке занимает до получаса", - пояснил он.

Также танк может непосредственно доставляться к мелководью и вброд добираться до суши.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Оружие XXI века
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина
"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Российский госдолг впервые за пять лет стал отрицательным