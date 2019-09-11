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11.09.2019 04:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке арестована утопившая своих детей женщина

Текст: Юлия Гарднер

Жительница Вилючинска, утопившая двоих своих детей, заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю.

В Кирове мать убила двухлетнего сына за то, что он мешал ей отдыхать

Напомним, 27-летняя женщина, по версии следствия, утром 9 сентября 2019 года убила полуторамесячную девочку и пятилетнего мальчика. Она зашла в бухту Крашенникова, держа дочь на руках и привязав к себе сына. Очевидцы вызвали правоохранителей, которые вытащили всех троих из воды. Детей откачать не удалось.

Считается, что на преступление молодая мать пошла из-за измены мужчины, от которого она родила девочку.

"В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз", - говорится на сайте следкома.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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