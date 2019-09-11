На Камчатке арестована утопившая своих детей женщина

Жительница Вилючинска, утопившая двоих своих детей, заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Напомним, 27-летняя женщина, по версии следствия, утром 9 сентября 2019 года убила полуторамесячную девочку и пятилетнего мальчика. Она зашла в бухту Крашенникова, держа дочь на руках и привязав к себе сына. Очевидцы вызвали правоохранителей, которые вытащили всех троих из воды. Детей откачать не удалось.

Считается, что на преступление молодая мать пошла из-за измены мужчины, от которого она родила девочку.

"В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз", - говорится на сайте следкома.