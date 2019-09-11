У жителя Приморья нашли около 8 кг марихуаны

Почти восемь килограммов марихуаны нашли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте у жителя села Фроловка Партизанского района Приморья.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО, полицейские получили оперативную информацию о том, что некий мужчина хранит у себя наркотики. Приехав на место, они обнаружили деревянный сарай, где россыпью сушилась трава.

Ее владельцем оказался 42-летний житель Фроловки, который рассказал, что в августе 2019 года нарвал ее на поляне в лесу, принес, чтобы просушить и спрятать. Общая масса высушенной марихуаны составила 7771 граммов.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере". Максимальное наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.