В Комсомольске собака напала на четырехлетнюю девочку

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Комсомольске-на-Амуре.

ЧП произошло 9 сентября на окраине города. Дети играли с мячом, который в какой-то момент закатился на территорию дачного участка. Четырехлетняя девочка пошла за ним и оказалась возле будки с цепным псом. Собака напала на ребенка.

"В результате девочка получила травмы и была доставлена в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время расследования дела следователи установят точные обстоятельства произошедшего, в том числе условия, из-за которых произошел инцидент.

Семья, где живет малышка, характеризуется удовлетворительно, на учете в органах профилактики не числится.