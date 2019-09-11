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11.09.2019 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Комсомольске собака напала на четырехлетнюю девочку

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Комсомольске-на-Амуре.

ЧП произошло 9 сентября на окраине города. Дети играли с мячом, который в какой-то момент закатился на территорию дачного участка. Четырехлетняя девочка пошла за ним и оказалась возле будки с цепным псом. Собака напала на ребенка.

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"В результате девочка получила травмы и была доставлена в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время расследования дела следователи установят точные обстоятельства произошедшего, в том числе условия, из-за которых произошел инцидент.

Семья, где живет малышка, характеризуется удовлетворительно, на учете в органах профилактики не числится.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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