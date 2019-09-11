В Магадане вывели уникальный морозоустойчивый сорт картофеля

Магаданским ученым удалось вывести уникальный сорт картофеля, устойчивый к самым сильным холодам.

Для Колымы, с ее суровым климатом такие хладоустойчивые сорта особенно нужны. Ведь не каждое растение сможет пережить долгие заморозки.

"Колыма - зона рискованного земледелия, и одновременно идеальное место для выведения абсолютно здоровой популяции картофеля - из-за вечной мерзлоты вирусы, вредители здесь не приживаются", - объяснил РИА Новости директор Магаданского НИИ сельского хозяйства Виктор Кордабовский.

Еще один новый вид картофеля, который удалось получить агрономам, отличается рекордной урожайностью.

Над двумя этими сортами ученые трудились 15 лет. Сейчас они работают над регистрацией еще шести хладоустойчивых сортов картофеля и продолжают выводить новые.

Магаданский картофель высаживают не только "на родине", но и в Бурятии, в Якутии, на Сахалине, на Камчатке и в Иркутской области.