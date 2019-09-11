В Магадане вывели уникальный морозоустойчивый сорт картофеля

Новости

В Петербурге зафиксирована рекордная для сентября температура 12:08
На юго-востоке столицы ночью пахло сероводородом 12:06
Многоэтажку в Тюмени "затерроризировали" полевые хомяки 12:06
Во Франкфурте показали самый проходимый внедорожник в мире 12:04
У истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми 12:03
Трансляция: Дмитрий Медведев, бизнес и эксперты - о достижении целей развития 12:00
Вышел трейлер постапокалиптического сериала "Смотри" с "кхалом Дрого" 11:55
В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой 11:50
На Алтае пенсионеру удалили гигантскую опухоль почки 11:47
Археологи нашли новые изображения на Шалаболинской писанице 11:41
СМИ: У Александра Розенбаума обнаружили рак, артиста прооперировали 11:39
Видео: В Рязани мужчина расстрелял палатку с шаурмой 11:36
На Кубани полковника МВД заподозрили во взятке в 550 тыс рублей 11:30
Музеи Крыма подали в суд Амстердама новые документы на скифское золото 11:26
Создатели "Мистера Мерседеса" экранизируют новую книгу Стивена Кинга 11:24
Московский областной перинатальный центр признан лучшим в России 11:21
СМИ: атомные подлодки проекта "Борей-А" могут вооружить "Калибрами" 11:16
В Астраханской области три человека погибли при пожаре 11:15
Видео: водитель спас котенка за мгновения до гибели 11:14
Резкое похолодание придет в Московский регион в выходные 11:06
Ученые впервые обнаружили гены левши 11:04
Новый альянс во главе с Renault-Nissan не сложился 11:00
В Удмуртии подростки избили сверстницу 10:59
Стала известна возможная причина пожара под Нижним Новгородом 10:52
Овечкин рассказал о своем отношении к протестам в Москве 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магадане вывели уникальный морозоустойчивый сорт картофеля

Текст: Дина Непомнящая

Магаданским ученым удалось вывести уникальный сорт картофеля, устойчивый к самым сильным холодам.

Для Колымы, с ее суровым климатом такие хладоустойчивые сорта особенно нужны. Ведь не каждое растение сможет пережить долгие заморозки.

Фото: iStock
Новосибирские ученые вывели острые помидоры

"Колыма - зона рискованного земледелия, и одновременно идеальное место для выведения абсолютно здоровой популяции картофеля - из-за вечной мерзлоты вирусы, вредители здесь не приживаются", - объяснил РИА Новости директор Магаданского НИИ сельского хозяйства Виктор Кордабовский.

Еще один новый вид картофеля, который удалось получить агрономам, отличается рекордной урожайностью.

Над двумя этими сортами ученые трудились 15 лет. Сейчас они работают над регистрацией еще шести хладоустойчивых сортов картофеля и продолжают выводить новые.

Магаданский картофель высаживают не только "на родине", но и в Бурятии, в Якутии, на Сахалине, на Камчатке и в Иркутской области.

Общество Наука Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Британский генерал испугался новой "Большой игры" с Россией
Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы
Синдзо Абэ отправил кабмин в отставку
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
Посол прокомментировал участившиеся случаи гибели россиян в Турции