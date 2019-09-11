90-летний пермяк узаконил свои отношения с дамой сердца

Житель Перми Закирьян Карамов зарегистрировал свои близкие взаимоотношения с женщиной, с которой прожил до этого вместе 50 лет.

Бракосочетание стало своеобразным подарком к этой круглой дате. По словам начальника управления ЗАГС администрации Перми Светланы Бердниковой, молодожены - жители Мотовилихи.

Супруг всю жизнь посвятил работе в торговле, увлекался фотографией, супруга долгое время работала на заводе имени Ленина. Свободное время новобрачные любят проводить вместе, регулярно гуляют пешком.

Жених в своем почтенном возрасте находится в прекрасной физической форме. По его словам, сохранить молодость ему помогает отсутствие вредных привычек, ежедневные занятия гимнастикой, ходьба пешком и чтение приключенческой литературы.