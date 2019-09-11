"Уралкалий" приобрел и передал в дар городской детской больнице Соликамска два специальных автомобиля "LADA Largus универсал".

На эти цели компания направила более 1,3 миллиона рублей. Новые машины планируется выделить для педиатров, выезжающих на вызовы в отдаленные участки в частном секторе, для транспортировки больных, не нуждающихся в экстренной медицинской помощи, а также организации выездной работы врачей больницы для оказания консультативной и специализированной помощи детям Чердынского, Красновишерского районов и отдаленных территорий Соликамского городского округа.

- "Уралкалий" традиционно содействует социально-экономическому развитию наших городов и, в частности, системы здравоохранения Соликамска. Благодаря новым автомобилям для детской больницы качество медицинских услуг, предоставляемых жителям Верхнекамья, должно перейти на качественно новый уровень, - отметила директор по персоналу ПАО "Уралкалий" Ирина Константинова. - Мы уверены, что создание благоприятных условий в сфере здравоохранения, повышение доступности медицинской помощи для жителей города является важным условием успешного развития не только нашей компании, но и всего Соликамска.

- В городской детской больнице остро стояла проблема замены автопарка или приобретения автотранспорта. Для ее решения мы обратились в "Уралкалий", который откликнулся на нашу просьбу, - говорит главный врач ГБУЗ ПК "Городская детская больница" Соликамска Николай Левко. - Мы очень признательны компании, ведь приобретение для нужд медицинского учреждения специальных автомобилей позволит значительно улучшить оказание неотложной, специализированной и консультативной помощи детям Верхнекамья.

Справка "РГ"

За минувшие пять лет компания оказала помощь соликамской системе здравоохранения в объеме около девяти миллионов рублей. В частности, "Уралкалий" приобрел медицинское оборудование для неврологического отделения городской больницы, помог в вакцинации младших воспитателей дошкольных учреждений, а также передал в дар аппарат УЗИ для перинатального центра. Компания также выделяла средства на приобретение мебели для городской детской больницы.