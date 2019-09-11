Леса в Башкирии много - он занимает 6,3 миллиона гектаров. Это "легкие" нашей республики, поэтому их "жизненный объем" не должен сокращаться. В связи с этим к 2024 году, в соответствии с национальным проектом "Сохранение лесов", в республике объем вырубленной древесины должен быть полностью восстановлен. О том, как идет этот процесс и многом другом, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

Марат Искандарович, лес - не только место для прогулок и общения с природой, но и источник древесины, которую, так же, как и лесопромышленники, могут заготавливать обычные люди. По закону, с 1 января 2019 года населению разрешено собирать валежник для собственных нужд. После того как соответствующий закон вступил в силу, в некоторых регионах столкнулись с определенными ограничениями. Например, с запретом использовать бензопилы. Какова ситуация в нашей республике?

Марат Шарафутдинов: У нас никаких ограничений нет. Тем не менее валежник - это все равно древесина, поэтому люди, которые хотят его собирать, требуют предоставлять им какой-нибудь документ на провоз. К сожалению, на законодательном уровне этот вопрос не урегулирован. И возникают проблемы: человека, везущего валежник, может остановить и сотрудник ГИБДД, и лесничий, и любой другой представитель надзорных органов. Человек вынужден доказывать, что собрал именно валежник, а не незаконно срубленный лес. В связи с этим сейчас мы подготовили предложения для урегулирования таких проблемных моментов.

Поговорим о лесовосстановлении. До конца 2019 года по республике посадят 13,5 тысячи гектаров леса. А сколько при этом вырубается?

Марат Шарафутдинов: Мы сажаем больше, чем вырубаем. Но, в то же время, у нас в последнее время возникла проблема перестойных деревьев: в лесах Башкирии, помимо строевой древесины, очень много мелколиственных пород - осины, березы, липы. Рано или поздно настанет момент, когда они начнут усыхать, что не лучшим образом скажется на состоянии лесов. Во-первых, старые деревья - рассадник болезней, во-вторых - угроза пожарной безопасности в лесах.

И как с этим боретесь?

Марат Шарафутдинов: С помощью санитарных рубок, химической обработки. Вырубка ведется по плану, особенно на северо-востоке, где распространена бактериальная водянка березы - ежегодно 13-14 тысяч гектаров. Происходит это по рекомендации ученых.

Жители республики очень болезненно реагируют на любую вырубку…

Марат Шарафутдинов: Поверьте: доходит даже до скандалов. Например, в Караидельском районе была красивая березовая роща, пораженная болезнью. Если бы не провели там рубку, они бы погибла полностью. На следующий год высадили новый лес. Но пока рассказали, почему это сделали, люди возмущались. Аналогичная ситуация была в Нефтекамске, где сухостойные деревья представляли опасность для отдыхающих в парковой зоне. И хотя в местной прессе публиковали разъяснения о необходимости этой работы, народ был недоволен. В этом году выборочно убираем сухостойные деревья в парке лесоводов Башкирии в Уфе. И, кстати, 20 сентября проведем там субботник. Приглашаем через вашу газету поучаствовать всех неравнодушных горожан.

Какие деревья высаживаются вместо вырубленных? Сельские жители опасаются, что, если взамен черемухи или березы высадят строевой лес, то исчезнут ягодные или грибные поляны, и им негде будет собирать дары природы.

Марат Шарафутдинов: Смена пород происходит на строго научной основе. Например, если вырубка была по причине такого заболевания, как корневая губка сосны, то на это место сосну сажать мы не будем. Также мы не можем взять посадочный материал в Зилаире и посадить его в Янауле - это нарушение основ лесосеменного районирования.

Тормозить реализацию инвестпроектов никто не имеет права - это доходы республики, зарплаты ее жителей

Из 13,5 тысяч гектаров 7100 гектаров занимает искусственное лесовосстановление - ручная или механизированная посадка на местах вырубки. И здесь акцент делается на хвойные породы как хозяйственно-ценные. Оставшаяся часть объема лесовосстановления - комбинированное и естественное заращивание. Комбинированное проводится для того чтобы довести количество деревьев до нормативного значения. При естественном заращивании вмешательство человека минимальное. 50 процентов вырубок восстанавливаются теми породами, которые там произрастают. Это не совсем хорошо с точки зрения генетики, но оптимально с точки зрения сохранения экологического баланса. Никуда ягодные и грибные поляны не денутся.

В Башкирии в рамках инвестиционной программы региона реализуется много проектов, в том числе и в лесопромышленной отрасли. Но, как правило, при наличии плюсов всегда бывают определенные минусы. Например, при вывозе древесины лесовозы разбивают сельские дороги, да так, что местные жители не могут по ним не заехать, ни выехать из деревни. Их возмущает, что восстановлением проезжей части приходится заниматься местным властям.

Марат Шарафутдинов: Ежегодно по автодорогам республики вывозится три и более миллиона кубометров древесины, что, естественно, сказывается на состоянии дорог. Чтобы снизить остроту проблемы, мы с Управлением ГИБДД по Республике Башкортостан и службой весового контроля проводим совместные рейды. В этом году их было уже 270. Проверено свыше 450 единиц автотранспортной техники. За перевозку с нарушениями лесного законодательства задержаны девять транспортных средств.

Я прекрасно понимаю, что только рейдами вопрос не решить. Однако и тормозить реализацию инвестпроектов никто не имеет права - это доходы республики, зарплаты ее жителей. Поэтому ищем оптимальные варианты. К примеру, попросили лесопромышленников в период весенней и осенней распутицы не вывозить древесину. Они согласились и в это время занимаются заготовкой сырья, а когда дороги высыхают, вывозят на переработку. Так было в Иглинском, Учалинском районах. А вот, например, в Караидельском районе лесопромышленники сами ремонтируют дороги. Но это, конечно, скорее исключение, чем правило.

Работа любой отрасли определяется кадрами. Достаточно ли их в лесном сообществе?

Марат Шарафутдинов: Как и везде, мы испытываем дефицит в квалифицированных кадрах. Но стараемся восполнить его. Например, улучшением условий труда, чему немало способствует закупка новой техники и обучение персонала работе с ней. Так, приобрели в Беларуси два харвестера, которые за считанные минуты валят деревья, удаляют ветви, пилят стволы по нужному размеру, складируют. Следом идет форвардер, оснащенный краном-манипулятором, который тут же грузит древесину на площадку, доставляет ее до нужного места. Такая техника способна заменить 10-12 бригад лесорубов с мотопилами. В 2018 году в Беларуси мы обучили 10 операторов для управления этими комплексами, в этом году еще одна партия наших специалистов будет повышать там свою квалификацию. Новая техника - это и комфортные условия труда, и выполнение норм выработки, и хорошая зарплата.

Ключевой вопрос

Что делается для того, чтобы привлечь кадры в отрасль? Есть ли стимулы?

Марат Шарафутдинов: Стараемся использовать разные средства. Например, направляем студентов на практику в лесхозы и лесничества, чтобы они понимали, чем будут заниматься. Кроме того в проект республиканского закона "О регулировании лесных отношений" включили норму, позволяющую молодым специалистам отрасли получить древесину для строительства дома в первоочередном порядке. Буквально в канун нашего профессионального праздника - Дня работника лесного хозяйства (кстати, искренне поздравляю всех коллег - работников лесной отрасли!) совместно с министерством семьи, труда и социальной защиты проработали возможность получения социальных гарантий для сотрудников, проживающих и работающих в сельской местности. Прорабатываем вопрос выдачи "подъемных" выпускникам ссузов и вузов, устраивающимся на работу в лесную отрасль.

Цифра

24 тысячи рублей составляет средняя зарплата в подведомственных Минлесхозу Башкортостана учреждениях.