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11.09.2019 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье заключенный звонил женским голосом мужчине ради денег

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Прикамье суд признал ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя города Добрянка Пермского края виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".

Фото: iStock
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник, отбывая наказание в одной из исправительных колоний, использовал незаконно хранящийся у него смартфон. С его помощью он зарегистрировался на сайте знакомств под женским именем и вступил в переписку с 56-летним мужчиной. Позже мошенник несколько раз звонил своей жертве, имитируя женский голос, и просил деньги в долг. Введенный в заблуждение собеседник перевел злоумышленнику 26 тысяч рублей. Однако позже он обратился с заявлением в полицию.

Суд назначил гражданину наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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