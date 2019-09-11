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11.09.2019 11:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Археологи нашли новые изображения на Шалаболинской писанице

Текст: Алексей Бондарев
Фото: Красноярское краевое отделение РГО Фото: Красноярское краевое отделение РГО
Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Сотрудники исторического факультета КГПУ подвели итоги прошедшего сезона полевых исследований Шалаболинской писаницы - одного из самых значимых памятников древнейшей культуры на территории Красноярского края. Как сообщает пресс-служба РГО, этим летом ученые провели несколько исследований, связанных с сохранением и популяризацией этой достопримечательности.

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости
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В частности, с помощью беспилотных летательных аппаратов был проведен мониторинг труднодоступных петроглифов, находящихся на отвесных плоскостях скалы. Во время съемки петроглифов ученым удалось обнаружить несколько новых рисунков. Кроме того, получилось детализировать уже известные композиции.

Как отмечает исследователь Шалаболинской писаницы Александр Заика, на объекте представлена древняя культура существования человека. На скалах изображены животные, сцены битв, охоты, культовых обрядов. Ученые сейчас разрабатывают рекомендации по сохранению самых проблемных участков. Планируется в ближайшие годы приступить к реставрации исторического объекта, параллельно на базе Шалаболинской писаницы начнут создавать музей под открытым небом.

Общество Общество Наука Общество История Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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