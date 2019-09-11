На Алтае пенсионеру удалили гигантскую опухоль почки

Алтайские онкологи успешно провели операцию по удалению у пациента огромной опухоли. Образование в три раза превышало размеры обычной почки.

Житель Благовещенского района Алтайского края узнал о том, что у него рак, всего два месяца назад - злокачественная патология развивалась бессимптомно. Врачи диагностировали у него 18-сантиметровую опухоль. Она поглотила левую почку и заняла ее место в брюшной полости.

- Почечные карциномы такого размера встречаются нечасто, - рассказывает хирург онкоурологического отделения Алтайского краевого онкологического диспансера Павел Агафонов. - Одна из основных сложностей во время операции заключается в том, чтобы аккуратно извлечь гигантское образование через хирургический разрез.

Операция по удалению карциномы длилась три часа. Помимо опухоли врачам пришлось удалить надпочечник, ближайшие к почке лимфоузлы, прилежащую жировую ткань и тромб в почечной вене, который обнаружили в ходе хирургического вмешательства.

В настоящее время пациент переведен в обычную палату и восстанавливается. Пенсионер уже самостоятельно встает с постели, ходит и с аппетитом кушает.

А онкологи напоминают о том, что, что из-за особенностей физиологического расположения почек опухоль в брюшной полости годами может развиваться бессимптомно. Врачи советуют ежегодно проходить УЗИ органов брюшной полости для профилактики.