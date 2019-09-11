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11.09.2019 16:15
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Найденные на озере Халега в КЧР артефакты переданы в музей

Текст: Алена Ларина (Черкесск)
Участники экспедиции "Неизвестный Кавказ-2019", организованной при поддержке главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова, передали обнаруженные ими на дне высокогорного озера Халега артефакты в музей Зеленчукского района.
Фото: Эрнст Антонов Фото: Эрнст Антонов
Фото: Эрнст Антонов

По словам руководителя экспедиции, члена краснодарского отделения Русского географического общества Эрнста Антонова, дно озера Халега, расположенного на высоте почти три тысячи метров, исследовалось впервые. Был тщательно изучен подводный грунт на глубине до пяти с половиной метров при температуре воды чуть больше десяти градусов.

Водолазы нашли там около ста предметов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны: отработанные снаряды большого калибра и множество гильз, элементы канатной дороги, по которой немцы поднимали военные грузы на перевал Оборонный - это направление считалось стратегически важным. Интересно, что местные жители называют озеро "Канатка".

- На озере Халега и находящихся рядом перевале Оборонном и Марухском леднике шли ожесточенные бои, и погибло очень много солдат, - говорит исследователь. Кроме военных предметов члены экспедиции достали из озера останки красноармейца.

Фото: пресс-служба мэрии города Черкесска
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- Мы поняли, что это был наш, а не вражеский солдат, по стрелянным немецким гильзам вокруг фрагментов костей под водой, - уточнил руководитель экспедиции.

Останки воина были захоронены недалеко от обелиска, находящегося на берегу озера. Экспедиция заняла семь дней. Ребята из военно-патриотического клуба "Казачья слобода", которые наравне со взрослыми участвовали в ней, нашли в районе Халеги огневые точки противника, в них находились части от немецкого оружия и палаток.

Завершились исследования торжественным вручением почетных грамот их участникам от правительства КЧР. В составе экспедиции, кроме жителей Юга России, были гости из Москвы - дайвинг-клуба "Черная акула", которые помогли с обеспечением водолазным снаряжением.

Вся исследовательская группа побывала в качестве туристов в историко-краеведческом музее Зеленчукского района. Найденные на озере Халега артефакты войдут в отдельную музейную экспозицию, которая будет посвящена событиям военных лет, произошедшим на горных перевалах в республике и в целом на Северном Кавказе.

Кстати, в Карачаево-Черкесии в прошлом году был установлен рекорд России по высокогорному погружению, дайверы совершили его на озере Лунном.

Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия - к новым вершинам
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