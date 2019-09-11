Исполнитель главной роли в фильме "Все будет хорошо" разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области. Сейчас Горонок проходит лечение в НИИ имени Джанелидзе, от намечавшихся на ближайшее время съемок пришлось отказаться.

Как сообщили "РГ" сам Марк Горонок, ДТП произошло в начале сентября в Гатчинском районе. Артист вместе с матерью возвращался в Петербург. За рулем он был сам. Далее, по словам Горонка, его подрезала легковушка, нарушившая правила дорожного движения.

- Я плохо помню, что произошло дальше. С места ДТП нас увезли в Гатчину, в местную больницу, но я всего этого не помню, очнулся уже в палате. У меня повреждена рука, также черепно-мозговая травма, у матери сломан таз. В конце прошлой недели нас спецтранспортом перевезли в Петербург, в НИИ Джанелидзе.

Недавно мне сделали операцию. Самочувствие, конечно, не очень, но вот могу разговаривать, уже хорошо, сейчас понимаю, что могло быть все намного хуже, - сообщил Горонок.

Сам актер - уверенный автолюбитель, за рулем он уже ездит более 20 лет. Говорит, всякие неприятность на дороге случались, но страшных аварий - никогда.

- Я точно знаю, что водитель, находившийся за рулем другого автомобиля, не пострадал. Но, к сожалению, за все время, произошедшего с момента ДТП, он даже не попытался узнать о нашем с матерью самочувствии. Вот этого я понять не могу, - посетовал Марк Горонок.

Пока актер не знает, сколько времени он еще проведет в больнице. Врачи прогнозов не дают. Более всего в этой ситуации Горонка расстраивает то обстоятельство, что из-за ДТП у него под угрозой срыва оказались съемки в нескольких проектах.

- Я проходил пробы на участие в одном крупном кинопроекте, который будет сниматься в Петербурге в ближайшее время. Также была договоренность о съемках в короткометражке. Еще с одним проектом я должен был ехать в Латвию. Конечно, вся эта ситуация с ДТП сильно подкосила меня и всю мою семью, - прокомментировал актер.