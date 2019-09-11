Петербургские ученые нашли следы неолита в бывшем имении Ломоносова

В деревне Коваши Ломоносовского района Ленинградской области сотрудники Института истории материальной культуры РАН в ходе исследования участка, на котором находилась разрушенная Благовещенская церковь, обнаружила стоянку, относящуюся к эпохе неолита. Как сообщает "Интерфакс", такие памятники доисторической эпохи археологам на южном побережье Финского залива еще не встречались.

Представитель ИИМК РАН Наталья Соловьева отметила, что ученым удалось обнаружить на месте раскопок фрагменты неолитической керамики, кварцевый отщеп (скол камня, намеренно сделанный первобытным человеком) и каменное тесло - древнюю разновидность плотницкого топора. Среди находок, датируемых более поздними периодами, относится могильник, действовавший предположительно в 12 - 17 веках и содержащий в себе несколько десятков захоронений. В почвенном слое также обнаружены многочисленные сосуды, ножи и топоры, относящиеся к эпохе Средневековья.

Примечательно, что в шестидесятых годах восемнадцатого века владельцем деревни был великий ученый Михаил Ломоносов, которому здешние земли были пожалованы императрицей Екатериной II. Раскопки в Ковашах осуществляются перед планируемым восстановлением Благовещенского храма, возведенного на этом месте в 1788 году. Деревянная церковь в 1917 году была перестроена и стала каменной, в советские годы здесь располагалась психиатрическая больница, ныне разрушенная. От находящихся когда-то здесь строений остались только следы стен, склепов, мостовой и церковной ограды.