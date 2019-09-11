Тайна скорости: разработчик раскрыл особенности корвета "Меркурий"

Корвет "Меркурий" - головной корабль проекта 20386 - будет иметь скорость хода на 15 процентов больше, чему предшественников. Это достигнуто благодаря особой форме корпуса, режущей волну в неспокойном море.

- Эти корабли отличаются улучшенными характеристиками элементов корпуса, что позволяет корветам сравнительно небольшого тоннажа решать задачи в дальней морской и океанской зонах. На "Меркурий" установят газотурбинные двигатели с частичным электродвижением. Экономический ход обеспечат экономные электродвигатели, а при необходимости развить максимальную скорость подключатся турбины. Общая мощность силовой установки превышает 55 тысяч лошадиных сил - для кораблей класса корвет в нашей стране это впервые, - рассказал телеканалу "Звезда" заместитель главного конструктора проекта Александр Дадыкин.

Ключевым отличием корветов 20386-го проекта от других кораблей российского флота станет модульность конструкции. Базовое вооружение "Меркурия" скромное: артустановка, четыре ячейки для крылатых ракет Х-35 и система ПВО. Однако в зависимости от стоящей задачей на корабле может монтироваться необходимое оборудование: от гидроакустической станции для поиска подлодок до крылатых ракет "Калибр". В оснащение корабля также входят многоцелевой вертолет и разведывательный беспилотник "Горизонт". 104-метровый корабль малозаметен для радаров благодаря пластиковой надстройке и другим ухищрениям.

Головной корвет нового типа заложен в 2016 году на "Северной верфи". Он получит имя легендарного брига "Меркурий", в одиночку победившего два линкора во время русско-турецкой войны. Корабль передадут флоту в 2022 году.