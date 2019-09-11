Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.09.2019,  
11:00
Текст:  Антон Валагин

Тайна скорости: разработчик раскрыл особенности корвета "Меркурий"

Фото: Black leon/Wikimedia.org Фото: Black leon/Wikimedia.org
Фото: Black leon/Wikimedia.org

Корвет "Меркурий" - головной корабль проекта 20386 - будет иметь скорость хода на 15 процентов больше, чему предшественников. Это достигнуто благодаря особой форме корпуса, режущей волну в неспокойном море.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
СМИ: В Крыму построят два новейших вертолетоносца

- Эти корабли отличаются улучшенными характеристиками элементов корпуса, что позволяет корветам сравнительно небольшого тоннажа решать задачи в дальней морской и океанской зонах. На "Меркурий" установят газотурбинные двигатели с частичным электродвижением. Экономический ход обеспечат экономные электродвигатели, а при необходимости развить максимальную скорость подключатся турбины. Общая мощность силовой установки превышает 55 тысяч лошадиных сил - для кораблей класса корвет в нашей стране это впервые, - рассказал телеканалу "Звезда" заместитель главного конструктора проекта Александр Дадыкин.

Ключевым отличием корветов 20386-го проекта от других кораблей российского флота станет модульность конструкции. Базовое вооружение "Меркурия" скромное: артустановка, четыре ячейки для крылатых ракет Х-35 и система ПВО. Однако в зависимости от стоящей задачей на корабле может монтироваться необходимое оборудование: от гидроакустической станции для поиска подлодок до крылатых ракет "Калибр". В оснащение корабля также входят многоцелевой вертолет и разведывательный беспилотник "Горизонт". 104-метровый корабль малозаметен для радаров благодаря пластиковой надстройке и другим ухищрениям.

Головной корвет нового типа заложен в 2016 году на "Северной верфи". Он получит имя легендарного брига "Меркурий", в одиночку победившего два линкора во время русско-турецкой войны. Корабль передадут флоту в 2022 году.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
На новый истребитель РФ предложили установить "полтора двигателя" 10.09.2019
США отказались от предложения России о покупке гиперзвуковых ракет 07.09.2019
ВМФ России
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки 09.09.2019
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских 09.09.2019
корабли
В Петербурге приступили к швартовым испытаниям пластикового корабля 01.09.2019
Видео: "Вышний Волочек" провел в Черном море первые стрельбы "Калибрами" 30.08.2019