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11.09.2019 14:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми ученицы разыграли учителя и сообщили о бомбе в ее доме

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В городе Инте две школьницы - 13 и 14 лет решили разыграть учительницу. Они позвонили преподавателю и заявили о заложенной в ее доме бомбе. Женщина сразу же обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе МВД Республики Коми.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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На место предполагаемого ЧП сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов. Они тщательно все проверили, но ничего опасного не обнаружили. Зато вычислили тех, кто сообщил о ложном минировании.

Две юные жительницы Инты уже дали признательные показания в присутствии родителей. Последних привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, полиция города готовит иск в суд о взыскании с родителей подростков расходов, которые понесли правоохранительные органы в связи с прибытием на место специализированных служб.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Атака телефонных террористов на Россию
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