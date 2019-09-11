В Коми ученицы разыграли учителя и сообщили о бомбе в ее доме

В городе Инте две школьницы - 13 и 14 лет решили разыграть учительницу. Они позвонили преподавателю и заявили о заложенной в ее доме бомбе. Женщина сразу же обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе МВД Республики Коми.

На место предполагаемого ЧП сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов. Они тщательно все проверили, но ничего опасного не обнаружили. Зато вычислили тех, кто сообщил о ложном минировании.

Две юные жительницы Инты уже дали признательные показания в присутствии родителей. Последних привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, полиция города готовит иск в суд о взыскании с родителей подростков расходов, которые понесли правоохранительные органы в связи с прибытием на место специализированных служб.