СК рассказал о задержании полковника полиции в Геленджике

На Кубани возбудили уголовное дело против полковника полиции, начальника отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по Геленджику, которого задержали во время получения взятки в 550 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Как уже писала "РГ", задержание полицейского произошло 9 сентября сотрудниками собственной безопасности кубанского главка МВД и оперативниками регионального управления ФСБ. После этого в отношении начальника отдела полиции Геленджика начали служебную проверку. А теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере".

"По данным следствия, в июне 2019 года сотрудник отдела по исполнению административного законодательства с целью личного обогащения решил получить у местного предпринимателя деньги в обмен на непривлечение к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК региона. - Начальник отдела полиции сообщил бизнесмену, что окажет тому содействие при условии передачи денежных средств в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. О данном требовании предприниматель заявил в правоохранительные органы. 9 сентября 2019 года полицейский встретился с предпринимателем и получил от последнего часть требуемой суммы в размере 550 тысяч рублей. После этого начальник отдела полиции Геленджика был задержан".

Сейчас следственные органы обратились в суд с ходатайством заключить под стражу фигуранта уголовного дела на время расследования.