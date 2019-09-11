Суд в Волгограде отказал гражданину Афганистана в убежище

Тракторозаводский районный суд Волгограда согласился с позицией полиции, не предоставившей гражданину Афганистана временного убежища в России. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

В сентябре 2018 года житель Исламской Республики Афганистан обратился в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. В качестве причин для выезда из своей страны он указал на неспокойную обстановку, постоянные взрывы и отсутствие возможности работать. Заявитель сообщил, что в его адрес поступали угрозы от последователей движения "Талибан" (Верховный суд РФ признал его террористической организацией), требовавших присоединения к ним. Со слов истца, в Волгограде проживают его сестра и брат, уже имеющий российское гражданство.

В ноябре иностранец получил официальный отказ. Не согласившись с таким решением, он обратился в суд.

По мнению представителей МВД, афганец рассматривает режим временного убежища в качестве способа легализации своего нахождения в РФ. Предоставление временного убежища возможно только при исчерпании механизмов получения разрешения на пребывание в России. Вместе с тем, заявитель свободно въехал в нашу страну по частной визе.

Афганистан является страной повышенной миграционной опасности. А как установлено на заседании суда, заявитель представил в полицию ложные сведения о своей трудовой деятельности и фактах угроз в адрес членов его семьи. Более того, он скрыл факт привлечения к административной ответственности.

Вызвало подозрения и то, что иностранец оформил заграничный паспорт в апреле 2017 года, а выехал из Афганистана только через полтора года. Это не вяжется с утверждением о постоянных угрозах со стороны последователей движения "Талибан".