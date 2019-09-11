Новости

АвтоВАЗ перенес дату выхода самого мощного "безвтыкового" двигателя 18:13
Эксперты сочли логичным ужесточение наказания за нарушения ПДД 17:59
Исполнитель главной роли в фильме "Все будет хорошо" разбился в ДТП 17:57
Нурмагомедов намерен провести защиту титула в Москве 17:56
Парламентарии СГ изучат целесообразность разработки модельных законов 17:55
Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП 17:54
Пульмонолог назвала первый признак больных легких 17:50
Трамп пообещал новые удары по талибам 17:48
Турист из России утонул на курорте в Болгарии 17:44
Столетие художника Василия Криворучко в Воронеже отметили выставкой 17:39
Римские отельеры задолжали казне миллионы евро 17:35
Глава Белстата раскрыла подробности очередной переписи населения 17:33
Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим с Украиной 17:27
Стала известна дата премьеры новой Skoda Octavia 17:25
Суд в Волгограде отказал гражданину Афганистана в убежище 17:22
Из московских офисов начали убирать вендинговые автоматы Healthy Food 17:22
В Ленобласти пенсионерки распилили качели на глазах у детей 17:18
В Кузбассе умерла пострадавшая от взрыва метана 17:08
Генерал-майор Зайцев рассказал о боевом крещении "Альфы" 17:07
"Почта России" расширила географию сервиса электронных заказных писем 17:01
Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу 17:00
Видео: автофуру закинуло на крышу дома 17:00
Дзюба подарил футболку мальчику, который не дождался его после матча 16:57
СК рассказал о задержании полковника полиции в Геленджике 16:54
В Гюмри обнаружили тело 23-летнего российского военнослужащего 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 17:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Волгограде отказал гражданину Афганистана в убежище

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Тракторозаводский районный суд Волгограда согласился с позицией полиции, не предоставившей гражданину Афганистана временного убежища в России. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

У посольства США в Кабуле взорвалась ракета в годовщину терактов 11 сентября

В сентябре 2018 года житель Исламской Республики Афганистан обратился в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. В качестве причин для выезда из своей страны он указал на неспокойную обстановку, постоянные взрывы и отсутствие возможности работать. Заявитель сообщил, что в его адрес поступали угрозы от последователей движения "Талибан" (Верховный суд РФ признал его террористической организацией), требовавших присоединения к ним. Со слов истца, в Волгограде проживают его сестра и брат, уже имеющий российское гражданство.

В ноябре иностранец получил официальный отказ. Не согласившись с таким решением, он обратился в суд.

По мнению представителей МВД, афганец рассматривает режим временного убежища в качестве способа легализации своего нахождения в РФ. Предоставление временного убежища возможно только при исчерпании механизмов получения разрешения на пребывание в России. Вместе с тем, заявитель свободно въехал в нашу страну по частной визе.

Афганистан является страной повышенной миграционной опасности. А как установлено на заседании суда, заявитель представил в полицию ложные сведения о своей трудовой деятельности и фактах угроз в адрес членов его семьи. Более того, он скрыл факт привлечения к административной ответственности.

Вызвало подозрения и то, что иностранец оформил заграничный паспорт в апреле 2017 года, а выехал из Афганистана только через полтора года. Это не вяжется с утверждением о постоянных угрозах со стороны последователей движения "Талибан".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
Водителей с детьми станут строже наказывать за нарушения ПДД
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Медведев призвал создать условия для работы людей старшего поколения
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков