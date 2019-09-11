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11.09.2019,  
09:29
Текст:  Илья Изотов (Симферополь)

СМИ: В Крыму построят два новейших вертолетоносца

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Заказ на строительство двух универсальных десантных корабля водоизмещением до 15 тысяч тонн будет передан судостроительному заводу "Залив". Заложить первые два российских вертолетоносца планируется в мае 2020 года.

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- Головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей государственной программы вооружения, то есть до конца 2027 года, - цитирует ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

Корабли смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

- Разработка технического проекта новых кораблей сейчас в финальной стадии, и в ближайшие месяцы будет подписан контракт на постройку УДК, - уточнил собеседник агентства.

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