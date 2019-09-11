Первые два российских универсальных десантных корабля планируется заложить в мае 2020 года на судостроительном заводе "Залив", который находится в Керчи.

Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на свои источники в кораблестроительной отрасли. Какого проекта будут эти корабли, не сообщается. Сказано лишь о том, что их водоизмещение около 15 000 тонн. Они смогут нести не менее десяти различных вертолетов и иметь доковую камеру для десантных катеров.

Скорее всего, речь идет о корабле "Прибой", разработанном Невским проектно-конструкторским бюро. Впервые его модель была публично представлена в рамках военно-технического форума "Армия-2015". Согласно озвученным тогда характеристикам, водоизмещение десантного корабля 14 000 тонн, длина 165 метров, ширина 25 метров.

Универсальность его в том, что он может нести на верхней палубе вертолеты, внутри до 60 единиц различной бронетехники, а в кормовой доковой камере - десантные катера.

На форуме "Армия-2018" было заявлено, что строительство двух таких кораблей включено в Государственную программу вооружения на 2018-2027 годы.

Десантный корабль помимо вертолетов несет до 60 единиц бронетехники и скоростные катера

Десантных кораблей такого типа у нас не строили. Сравнительно небольшая для такого класса кораблей осадка - 5 метров позволит "Прибою" свободно маневрировать на мелководье. Дальность плавания у него 11 500 км, крейсерская скорость 15 узлов, максимальная - 20 узлов. Автономность плавания - 2 месяца.

Надо отметить, что место строительства выбрано не случайно. Завод "Залив" - одно из крупнейших судостроительных предприятий Европы. В советское время здесь даже строили супертанкеры. Сухой док имеет длину 360 метров, ширину - 60 метров. Достройка судов после спуска на воду производится на двух глубоководных причалах, оснащенных специальным крановым оборудованием.

Вне всякого сомнения, завод "Залив" обладает необходимым оборудованием и профессиональными навыками своих специалистов для выполнения судостроительных работ любой сложности.