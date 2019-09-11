Волгоградский "Ротор" после серии неудач разорвал договор с тренером

Руководство спортивного клуба "Ротор" приняло решение досрочно расторгнуть договор со старшим тренером Павлом Могилевским, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Могилевским клуб покинет тренерский штаб.

Решение о прекращении трудовых отношений принято в связи с неудовлетворительными результатами в последних матчах. В пяти последних играх "Ротор" проиграл четырежды. Последней каплей стало поражение от "Чайки" из села Песчанокопское.

При этом волгоградская команда занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Однако отставание от лидирующего "Торпедо" (Москва) составляет уже девять очков.

Павел Могилевский работал в команде с 2017 года. И именно он принял реальное руководство командой после отставки главного тренера Роберта Евдокимова. Хотя формально главным тренером был назначен Игорь Меньщиков, имеющий необходимую лицензию для работы в ФНЛ. Он свой пост сохранил.

К ближайшему матчу с воронежским "Факелом" коллектив будет готовить Меньщиков.