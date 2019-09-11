Роналду оформил покер и приблизился к Даеи

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал покер в победном матче своей команды против Литвы, завершившемся со счетом 5:1.

34-летний Роналду открыл счет в матче, реализовав пенальти. Витаутас Андрюшкявичюс отыгрался в середине первого тайма. Основные события встречи произошли после перерыва. Роналду забил на 62-й, 65-й и 76-й минутах, а точку в матче поставил Вильям Карвалью.

После этого матча на счету Роналду стало 93 мяча за сборную Португалии. Он сократил отставание от лучшего бомбардира национальных команд в истории иранца Али Даеи до 16 мячей. У иранца 109 голов за сборную.