Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей

После проверок комбината были обнаружены такие нарушения как просроченная продукция, немаркированное сырье, увеличенные сроки годности, будущие даты выпуска.

От неправомерных действий в общем счете пострадали более 90 человек.

Как уточняется, в промежутке с 11 июля по 1 августа этого года было выявлено 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией у сотрудников офисов. Они питались продукцией компании.

Сейчас приостановлена работа нескольких кафе компании, в также опечатаны автоматы.