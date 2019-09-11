Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей

Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
После проверок комбината были обнаружены такие нарушения как просроченная продукция, немаркированное сырье, увеличенные сроки годности, будущие даты выпуска.
От неправомерных действий в общем счете пострадали более 90 человек.
Как уточняется, в промежутке с 11 июля по 1 августа этого года было выявлено 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией у сотрудников офисов. Они питались продукцией компании.
Сейчас приостановлена работа нескольких кафе компании, в также опечатаны автоматы.