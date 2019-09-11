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11.09.2019,  
15:47
Текст:  Антон Валагин

США испытали гиперзвуковые сани

ВВС США испытали на авиабазе Холлоран в Нью-Мексико ракетные сани. На 10-мильной испытательной трассе снаряд разогнался до 10617 километров в час - это  8,6 Маха. В начале 2000-х годов стенд серьезно реконструировали, подготовив к гиперзвуковой эре.

Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Blake R. Borsic/Wikipedia
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Испытательная трасса Холлоран существует более полувека, на ней испытано великой множество боеприпасов и авиационных систем: от катапультных кресел до боеголовок и аппаратуры наведения.

Разгоняя сани с закрепленным объектом до необходимой скорости, испытатели получают данные, как будет вести себя ракета или блок истребителя при перегрузках или сильном нагреве. В нашем случае лаже при четырехкратном заземлении не удается разглядеть, что же проносится мимо по рельсам. Лишь хлопок и полоса дымного пламени рядом.

- Сейчас Пентагон пытается получить любое гиперзвуковое оружие, какое только возможно, - пишет The Drive.

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