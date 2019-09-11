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11.09.2019 19:54
Рубрика: Происшествия

В СК проанализировали случаи исчезновения детей в разных регионах страны

Текст: Наталья Козлова
Когда неожиданно пропадают дети, то проверкой этих случаев всегда занимается ведомство Александра Бастрыкина. По итогам анализа СК РФ, в этом году участились случаи безвестного исчезновения детей в некоторых регионах. Итоги первого полугодия показали рост заявлений о пропаже детей - свыше 6500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Сибири пропавшего ночью ребенка нашли замерзшим насмерть

Важную роль в поиске, подчеркивают в ведомстве, играет временной фактор, поэтому следователям СК России поставлена задача незамедлительного реагирования. Поэтому помимо отлаженного взаимодействия с правоохранительными органами и МЧС России, следователи активно сотрудничают с поисковыми отрядами, волонтерами и другими добровольческими движениями. Для розыска используется весь криминалистический потенциал ведомства, в том числе беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокатор, детекторы нелинейных переходов.

Главное - большинство таких случаев заканчивается, к счастью, благополучно, чему способствует отработанный алгоритм взаимодействия .

Под Ельцом пропала восьмилетняя девочка

Недавно оперативность в совокупности с консолидацией и координацией всех усилий помогли отыскать ребенка в Омской области. 13 августа родители, приехав для сбора ягод в лес, оставили трехлетнего сына одного в салоне автомобиля. Вернувшись обратно, они обнаружили отсутствие мальчика. В результате поисковых работ 15 августа ребенка нашли живым.

Через несколько дней в Нижегородской области пропала 5-летняя девочка. Она ушла из дома в лес за бабушкой, которая оставила ее дома под присмотром взрослого, и потерялась. Спустя несколько дней девочку обнаружили живой в одном из обозначенных для поисков районов.

В Вологодской области 4 сентября 2019 года мать 2-летней девочки оставила ее на детской площадке с двумя сестрами 6-и и 4-х лет, а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила младшую дочь. Поиски ребенка продолжались до 6 сентября 2019 года - девочку нашли живой.

Фото: СУ СК по Омской области
Найден потерявшийся в лесу Большереченcкого района ребенок

В Красноярском крае 5 сентября мужчина пошел в лес за грибами, а его супруга осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых 4 года. Она оставила двух старших детей играть в огороде, а сама зашла в дом и отвлеклась на малышей. Спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу и не смогла найти 4-летнего сына, который ушел в расположенный неподалеку лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, а немного позднее нашли живым и самого мальчика. Безусловно, ситуация, когда теряется ребенок, даже если в самые кратчайшие сроки установлено его местонахождение - травмирующая как для самого несовершеннолетнего, так и для его родителей. Но, к сожалению, несмотря на принимаемые к розыску меры, не всегда несовершеннолетнего удается найти живым.

Причиной гибели ребенка, оставшегося в той или иной ситуации без присмотра взрослых, может стать и несчастный случай и преступление.

Фото: iStock
"РГ" публикует закон, разрешающий искать пропавших детей по их смартфону

Так, в Кирове Калужской области в результате розыска пропавшего 9-летнего ребенка 2 сентября 2019 года в озере Верхнее было обнаружено его тело. Мальчик пропал 31 августа, покинув квартиру знакомых, куда ранее пришел с мамой и братом.

В Республике Башкортостан в одной из деревень Чишминского района днем 26 июня 2019 года мальчик 7 лет ушел из дома пасти гусей, после чего пропал без вести. Его родители в тот же день обратились в правоохранительные органы. В районе исчезновения осуществлялись массированные поиски ребенка, как на воде, так и на суше. К сожалению, в живых мальчика обнаружить не удалось, его тело было извлечено из реки 28 июня 2019 года.

В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика

В Магаданской области 12 мая этого года пропала 4-летняя девочка, о чем в правоохранительные органы сообщила мама. Ребенок гулял на улице без присмотра взрослых. Результаты поисков оказались неутешительными - тело девочки нашли с признаками насильственной смерти. Следователи установили, что ребенок был убит приезжим мужчиной. Следователи уже собрали необходимые доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершенному преступлению, и в скором времени уголовное дело будет направлено в суд.

Следователи Следственного комитета России по каждому факту происшествия с детьми самым тщательным образом разбираются в причинах и условиях, повлекших их гибель. Также детально исследуются и все обстоятельства исчезновения детей, когда их поиски завершились успешно. Результаты этой работы подтверждают, что многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить при должном внимании и осмотрительности взрослых.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Следственный комитет
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