Новости

Вышло новое ретроспективное промо-видео продолжения "Во все тяжкие" 15:42
Следствие изучит заявления о том, что Быстрицкую замучили до смерти 12:50
Названа причина недомоганий Анастасии Заворотнюк 12:17
В офисе Розенбаума опровергли, что певец был повторно прооперирован 12:11
Вышел трейлер постапокалиптического сериала "Смотри" с "кхалом Дрого" 11:55

Звезда "Ривердэйла" рассказала, что ее изнасиловали

Новости
    11.09.2019, 16:10
Текст:   Олег Усков

25-летняя американская актриса кино и ТВ Камила Мендес, Вероники Лодж из сериала "Ривердэйл", призналась, что в студенческие годы подверглась сексуальному насилию.

Рассказ девушки приводит Women's Health, героиней свежего номера которого она стала.

Согласно рассказа актрисы, это случилось, когда она училась на первом курсе Школы искусств при Нью-Йоркском университете.

"У меня был очень, очень плохой опыт: кто-то надругался надо мной", - сообщила Менденс, среди прочего, в интервью журналу - "со слезами на глазах".

Что не прошло для артистки бесследно и вылилось в пищевое расстройство. Как признается девушка, ее борьба с булимией длилась несколько лет. Но она смогла взяла себя под контроль и теперь много времени проводит в спортзале. Так как осознает, что звездная роль в "Ривердэйле" сделала ее примером для подражания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

✌🏽🍎

Публикация от camila mendes (@camimendes)

Кроме того, в память об инциденте Камила сделала себе татуировку.

Камила Мендес родилась в 1994 году в Виргинии в семье бразильцев. Детство провела во Флориде. Первая актерская работа девушки пришлась на рекламу ИКЕА.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

СМИ: У Александра Розенбаума обнаружили рак, артиста прооперировали 11:39
Создатели "Мистера Мерседеса" экранизируют новую книгу Стивена Кинга 11:24
Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает 10.09.2019
Марго Робби экранизирует постапокалиптический комикс "Танкистка" 10.09.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел трейлер очередного ремейка слэшера "Черное Рождество" 10.09.2019
Вышел трейлер "Маяка", нового хоррора режиссера "Ведьмы" 10.09.2019
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли 09.09.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Автор "Игры престолов" раскритиковал "Властелина колец" 09.09.2019
Вышел трейлер второго сезона антиутопии "Судная ночь" 09.09.2019
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 08.09.2019
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
Спустя 33 года Эдди Мёрфи вновь встретил "золотого ребенка" 10.09.2019
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 09.09.2019
Умер гитарист Ареты Франклин и соратник Rolling Stones Джимми Джонсон 09.09.2019