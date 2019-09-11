Звезда "Ривердэйла" рассказала, что ее изнасиловали

25-летняя американская актриса кино и ТВ Камила Мендес, Вероники Лодж из сериала "Ривердэйл", призналась, что в студенческие годы подверглась сексуальному насилию.

Рассказ девушки приводит Women's Health, героиней свежего номера которого она стала.

Согласно рассказа актрисы, это случилось, когда она училась на первом курсе Школы искусств при Нью-Йоркском университете.

"У меня был очень, очень плохой опыт: кто-то надругался надо мной", - сообщила Менденс, среди прочего, в интервью журналу - "со слезами на глазах".

Что не прошло для артистки бесследно и вылилось в пищевое расстройство. Как признается девушка, ее борьба с булимией длилась несколько лет. Но она смогла взяла себя под контроль и теперь много времени проводит в спортзале. Так как осознает, что звездная роль в "Ривердэйле" сделала ее примером для подражания.

Кроме того, в память об инциденте Камила сделала себе татуировку.

Камила Мендес родилась в 1994 году в Виргинии в семье бразильцев. Детство провела во Флориде. Первая актерская работа девушки пришлась на рекламу ИКЕА.