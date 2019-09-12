Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.09.2019,  
08:36
Текст:  Майя Бирюкова

Британия назвала назвала самое опасное оружие России

Джулиан Болл, помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании, назвал зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" самыми опасными видами российского вооружения. Это заявление он сделал в ходе 9-й международной выставки оборонных систем и оборудования DSEI 2019 в Лондоне.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Тихая смерть: в США оценили возможности винтовки "Винторез"

Выступление Джулиана Болла процитировал портал Jane's 360. Коммодор ВВС пояснил, что сейчас Великобритания пытается противостоять созданным Россией при помощи указанных комплексов зонам ограничения доступа и маневра. Речь идет о концепции сдерживания противника A2/AD, когда создается повышенная опасность для перемещения сил противника на защищаемую территорию. Джулиан Болл подчеркнул, что есть сомнения в том, что Великобритания сможет оперативно реагировать на эти вызовы.

В качестве возможных мер противостояния он назвал разработки в сфере искусственного интеллекта, новых видов оружия, изменение тактики ведения боевых действий, а также совершенствование процессов обучения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: YouTube
США испытали гиперзвуковые сани 11.09.2019
Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020 году 10.09.2019
Ядерные бомбы США оказались с дефектом 08.09.2019
ПВО
Уничтожитель дронов: "Деривация" легко расправится с роем беспилотников 10.09.2019
Уничтожители БПЛА и крылатых ракет НАТО замечены на учениях в Сербии 09.09.2019
Англия
Появились подробности аварийной посадки бомбардировщика B-52 в Англии 14.07.2019