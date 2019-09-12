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12 сентября 2019 г.

Закон Республики Бурятия от 9 сентября 2019 года № 570-VI "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2020 год"

Дата подписания 9 сентября 2019 г.
Опубликован 12 сентября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 9 сентября 2019 года

Статья 1

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2020 год в размере 9 207 рублей для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2020 год.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов

 

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