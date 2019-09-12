Постановление правительства Республики Дагестан от 11 сентября 2019 года № 219 "О Дне единства народов Дагестана"

В соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от 6 июля 2011 г. 104 "О Дне единства народов Дагестана" Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Считать 15 сентября 2019 года нерабочим днем.
2. В связи с совпадением Дня единства народов Дагестана с выходным днем перенести выходной день с воскресенья 15 сентября 2019 года на понедельник 16 сентября 2019 года.
Председатель Правительства Республики Дагестан А.Здунов
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