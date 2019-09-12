Новости

Любимый певец Курта Кобейна Дэниел Джонстон умер в 58 лет от инфаркта 12:33
На совещании у Силуанова рассмотрят вопрос о легализации криптовалют 12:31
Путин поздравил Роднину с юбилеем 12:27
В Удмуртии после пропажи денег из фонда поддержки бизнеса завели дело 12:21
В Минфине высказались против искусственной стимуляции роста доходов населения 12:19
Многодетные семьи Приангарья, пострадавшие от паводка, получат миллион 12:17
Cколько грузовиков можно обгонять за один раз 12:00
ВЦИОМ: Каждый второй россиянин считает отечественных программистов лучшими 11:58
У Карела Готта диагностирован рак крови 11:52
Эксперты рассказали, что пенсионеры чаще всего делают в интернете 11:50
В Росстате указали средний возраст россиянина 11:50
"Аэроэкспресс" запустит регулярные автобусы из Москвы в Шереметьево 11:42
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города 11:38
В Приморье парашютист зацепился за жилой дом 11:36
Турчак: "Единая Россия" действительно всех "жахнула" на этих выборах 11:36
Умер исполнитель главной роли в рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда" 11:35
Месси готов поужинать с Роналду 11:29
В "Единой России" на съезде дадут старт подготовки к выборам в Госдуму 11:28
Месси заверил, что не планирует уходить из "Барселоны" 11:25
В Омске осудили грабителя, заставившего скрипача играть "Мурку" 11:25
Взрыв на железной дороге предотвратили в ДНР 11:06
Европа будет ездить на китайских кроссоверах 11:04
Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте 10:57
Петру Мамонову 12 сентября проведут сложную операцию на сердце 10:54
Самое опасное российское оружие назвали в Великобритании 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 сентября 2019 г.

Постановление правительства Республики Дагестан от 11 сентября 2019 года № 219 "О Дне единства народов Дагестана"

Дата подписания 11 сентября 2019 г.
Опубликован 12 сентября 2019 г.

В соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от 6 июля 2011 г. 104 "О Дне единства народов Дагестана" Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Считать 15 сентября 2019 года нерабочим днем.

2. В связи с совпадением Дня единства народов Дагестана с выходным днем перенести выходной день с воскресенья 15 сентября 2019 года на понедельник 16 сентября 2019 года.

Председатель Правительства Республики Дагестан А.Здунов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

Минтруд посчитал размер МРОТ на 2020 год
Москалькова высказалась о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Британия назвала самое опасное оружие России
Верховный суд РФ отменил арест сахалинского экс-губернатора
В России рухнули цены на старые iPhone
Проекты
Русское оружие
Русское оружие
Тихая смерть: в США оценили возможности винтовки "Винторез"
Прожито с Родиной
Прожито с Родиной
«Говорят, что историчка ехидна и упряма, как стадо чертей»