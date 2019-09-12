Экс-постпред США в ООН голосовала против России вопреки Обаме

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своих мемуарах утверждает, что не выполнила указания из Вашингтона, проголосовав в 2016 году против избрания России в Совет по правам человека из-за личного несогласия с политикой Москвы.

По словам экс-дипломата, это был редкий случай, когда установка от начальства не соответствовала ее личным убеждениям. Пауэр пояснила, что пять постоянных членов Совбеза ООН имеют негласную договоренность о поддержке друг друга при избрании в СПЧ. Поэтому, несмотря на разногласия с Москвой, Вашингтон потребовал проголосовать за Россию.

"Но в этот день мое настроение было иным. С того момента, когда я прибыла в ООН, произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью", - вспоминает Пауэр. Она предполагает, что именно ее голос был решающим. Если если бы Хорватия получила на один голос меньше, а Россия - на голос больше, то предстоял бы второй тур, где Москва добилась бы победы.

Итоги голосования вызвали "всеобщий шок", указывает Пауэр. Это был первый раз в истории, когда правительство США проиграло крупные выборы в ООН. Она не послушалась указаний Вашингтона из-за разногласий с Москвой по многим вопросам, прежде всего по Украине. Напомним, Пауэр была постпредом при ООН в ранге министра в 2013-2017 годах при президенте Бараке Обаме. Мемуары под названием "Школа идеалистки" вышли на этой неделе в США и сразу же стали бестселлером.

