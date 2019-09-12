Huawei выпустила "Белую книгу" по развитию 5G

Компания Huawei выпустила "Белую книгу", посвященную технологиям сетей связи пятого поколения 5G. В документе корпорация призывает предприятия и контролирующие органы активно продвигать стандартное взаимодействие в сфере связи нового поколения, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
"Белая книга" подробно описывает разработку 5G с четырех сторон: внедрение инноваций, стандарты, спектр применения и промышленная экология. К 2035 году 5G будет генерировать около 12 триллионов долларов в общем объеме производства в мире, прогнозируют авторы доклада.