Huawei выпустила "Белую книгу" по развитию 5G

"Белая книга" подробно описывает разработку 5G с четырех сторон: внедрение инноваций, стандарты, спектр применения и промышленная экология. К 2035 году 5G будет генерировать около 12 триллионов долларов в общем объеме производства в мире, прогнозируют авторы доклада.