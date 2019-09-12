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12 сентября 2019 г.

Закон Камчатского края от 11 сентября 2019 года № 368 "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О прожиточном минимуме в Камчатском крае"

Дата подписания 11 сентября 2019 г.
Опубликован 12 сентября 2019 г.

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 2 сентября 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Камчатского края от 05.03.2008 № 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае" (с изменениями от 28.10.2009 № 315, от 02.12.2009 № 343, от 22.11.2010 № 507, от 24.10.2011 № 664, от 02.03.2012 № 12, от 05.10.2012 № 114, от 27.03.2013 № 224, от 20.09.2013 № 294, от 23.09.2014 № 508, от 12.10.2015 № 674, от 19.09.2016 № 836, от 28.09.2017 № 132, от 05.07.2018 № 239, от 27.09.2018 № 250, от 29.11.2018 № 282) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в части 1 слова "от 17.07.99" заменить словами "от 17.07.1999";

б) в части 2 слова "потребительской корзины и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю об уровне потребительских цен на продукты питания" заменить словами "правил определения величины прожиточного минимума пенсионера, утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (далее - Федеральный Закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации") Правительством Российской Федерации";

2) в статье 41:

а) в части 1 слова "на 2019 год в размере 16 543 рубля" заменить словами "на 2020 год в размере 16 756 рублей";

б) в части 2 слова "1 ноября" заменить словами "15 сентября";

в) в статье 8 слова "от 24.10.1997 № 134-ФЗ" исключить".

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

2. Положения подпункта "а" пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.

Губернатор Камчатского края В.И.Илюхин

 

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