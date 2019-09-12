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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай стремится создать благоприятные условия для консультаций с США

Вечером 11 сентября президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение, в котором говорится, что повышение тарифов на экспорт китайских товаров в США на сумму 250 миллиардов долларов США будет перенесено с 1 октября на 15 октября. Накануне китайская сторона огласила первую часть списка товаров из США, которые будут освобождены от дополнительных импортных пошлин, чтобы смягчить негативное влияние американо-китайских торговых споров на иностранные предприятия в Китае.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", согласно разговору руководителей торгово-экономических групп Китая и США по телефону 5 сентября, обе стороны согласились провести 13-й раунд торгово-экономических двусторонних консультаций на высоком уровне в начале октября в Вашингтоне. Рабочие группы обеих сторон также проведут тесные консультации в середине сентября. Обе стороны согласились, что они должны прилагать усилия и предпринимать практические шаги, чтобы создать благоприятные условия для консультаций.

Консультации, проведенные в прошлом году, показали, что в торговой войне нет победителей. И постоянное повышение тарифов не может решить проблему: только путем соблюдения равенства и взаимного уважения, ведения переговоров и сотрудничества со спокойной и рациональной позицией мы можем действительно разрешить противоречия.

Решение китайско-американских торговых споров во многом осложняется различиями экономических систем. Невозможно решить проблему за один день. Стороны должны предпринять больше практических шагов для достижения цели, направленной на подписание конкретных взаимовыгодных соглашений, углубить взаимопонимание, разрешить разногласия посредством сотрудничества - это общая ответственность Китая и США за мир и прогресс во всем мире.

Интересы Китая и США, двух крупнейших экономик мира, тесно переплетены, и перед государствами открыты широкие области для сотрудничества. Различия между странами в конечном итоге должны разрешиться путем диалога. Китай решительно выступает против эскалации торговой войны и надеется, что обе стороны будут придерживаться равенства и взаимного уважения, сохранять спокойствие, укреплять взаимное доверие, расширять консенсус и продвигать взаимовыгодное экономическое и торговое соглашение, которое пойдет на пользу обеим сторонам и всему миру.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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