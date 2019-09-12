Китай успешно запустил три спутника

Китай успешно вывел на орбиту три космических аппарата, один из которых предназначен для наблюдения за Арктикой.

Запуск осуществлен в 11:26 по местному времени при помощи ракеты-носителя Long March 4B с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, передает агентство Xinhua.

По некоторым данным, китайские специалисты намерены использовать спутник ZY-1 02D для сбора данных о природных ресурсах, осуществления экологического мониторинга, выявления и предотвращения стихийных бедствий, наблюдения за городским строительством и решения логистических задач.

Владельцами космических аппаратов являются Пекинский педагогический университет и шанхайская частная технологическая компания.