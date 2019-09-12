МАМТ откроет сезон "Похождениями повесы" с Богданом Волковым в главной партии

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко открывает 101-й сезон 19 сентября премьерой оперы Игоря Стравинского "Похождения повесы". Этот спектакль одного из самых интересных режиссеров современности англичанина Саймона Монтагью Макберни - совместная постановка театра с фестивалем в Экс-ан-Провансе и Национальной оперой Нидерландов. За дирижерским пультом Тимур Зангиев. В заглавной партии Тома Рейкуэлла выступит тенор Богдан Волков, стремительно завоевывающий известность на лучших оперных сценах Европы и Америки и за короткое время ставший фаворитом столичной публики.

Богдан, вы в жизни себя когда-нибудь ощущали повесой?

Богдан Волков: Нет. Я был да, по сути, и остаюсь закрытым очень человеком. Но нам часто доводится играть персонажей, которые нам не близки. Это очень интересно, потому ты получаешь шанс прожить на сцене совсем чужую жизнь. Подростком я не шкодил и даже в футбол не играл. Если и был во мне юношеский протест, то он выражался в том, что я слушал совсем "неправильную" музыку, был фанатом разных рок-групп - Marilyn Manson, Rammstein, Judas Priest. Обожаю их до сих пор, хотя сегодня я взахлеб слушаю, конечно, совсем другие голоса: Фриц Вундерлих, Николай Гедда, Джерри Хэдли…

Это ведь ваше первое соприкосновение с музыкой Стравинского?

Ностальгия по Большому театру уже прошла. Теперь я могу снова приходить туда без досады и боли в душе

Богдан Волков: Да, это совсем новая для меня партитура. Я, конечно, волнуюсь, но мне очень нравится музыка ХХ века, хотя она и безумно сложна. И все же с восторгом вспоминаю свой опыт работы над оперой Бриттена "Билли Бадд" в Большом театре, который, надеюсь, мне тут пригодится.

Вы будете петь все московские спектакли этой постановки?

Богдан Волков: Во втором и третьем блоке спектаклей я не занят. Будет петь американский тенор Пол Эпплби, который участвовал в представлениях в Эксе и в Амстердаме. Я спою первый и финальный блок, каждый по четыре показа. Дело в том, что график моих выступлений очень плотный. Все расписано на два, а то и три года вперед, что и объясняет мои редкие появления в "Новой Опере", где я официально служу. Спасибо огромное театру, он относится к этому с пониманием. Весной обязательно я выйду на его сцену, а также вместе с сопрано Ольгой Кульчинской и пианистом Алексеем Гориболем 5 апреля 2020 года спою камерный концерт в зале "Зарядье". Для меня важно, чтобы меня не забывала московская публика.

Но ваша карьера в Большом театре оказалось на удивление скоротечной...

Богдан Волков: Моя карьера в Большом длилась целых пять лет. И особенно последние два года у меня было очень много новых и важных партий. Это очень ценный период моей творческой жизни, ведь мне еще нет тридцати. Может, поэтому, уходя, я и высказался в соцсетях чересчур эмоционально. Хотя, когда я пришел в Большой, у меня было чувство, что на всю жизнь. Но ностальгия по утраченному дому уже прошла. Теперь это для меня место, куда я снова могу приходить без досады и боли в душе. Ведь карьера оперного певца - очень рискованная вещь, этакое эквилибристическое балансирование на канате с повязкой на глазах.

Отчего так происходит?

Богдан Волков: Ежегодно диплом оперного певца получают очень много людей, а по-настоящему реализовать себя в профессии получается далеко не у каждого. Чтобы стать оперным певцом, надо посвятить себя этому всецело - и жить, и дышать только этим. Голос - капризное животное, с которым тяжело договориться. "Нельзя быть рабом своего голоса", - говорил кто-то из великих. Но, к сожалению, я завишу от своего голоса и живу ради него. Пусть это и немного страшно звучит.

Как вы решили стать гражданином России?

Богдан Волков: Я видел свое будущее, связанным с Большим театром. Я родился в Торезе Донецкой области, откуда мы переехали в Донецк, затем в Киев. Потом я перебрался в Москву и забрал своих родных с собой. Я понимал, что для меня тут больше возможностей, а главное, я думал о безопасности своей семьи, которая не один день провела под обстрелами. Жить в Москве - это потрясающе.