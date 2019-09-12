Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды. Акция рассчитана на поддержку безработных женщин.

Меган принимала непосредственное участие в разработке дизайна коллекции, передает издание The Sun. Одежда от герцогини Сассекской будет распространяться через четыре ритейлерские сети.

В линейку, в частности, входит платье с V-образным вырезом стоимостью около 20 фунтов. Данный предмет дамского гардероба доступен в черном, синем и розовом тонах. Организаторы рассчитывают, что благодаря свободной форме платье от Меган Маркл станет очень востребованным.

Кроме того, жена принца Гарри представила сумку, которая выполнена в двух вариантах - из коричневой и черной кожи. Довольно практичная вещь, без лишних изысков, рассчитана на повседневную носку. Сумка имеет съемные ремни и внешний карман и будет продаваться по цене 109 фунтов стерлингов.