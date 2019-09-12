Минпром Беларуси изложил предложения по отраслевой дорожной карте с Россией

Единую промышленную политику, включая равноправие предприятий на общем рынке, Министерство промышленности РБ считает центральными приоритетами отраслевой дорожной карты с Россией.

Излагая позицию отраслевого ведомства, заместитель министра промышленности РБ Сергей Гунько, которого 12 сентября цитирует БЕЛТА, пояснил, что, по его мнению, необходимо "прийти к целевому знаменателю - равнодоступность компаний и предприятий на общем рынке, а все барьеры - снять". При этом он уточнил, что для некоторых сфер необходимы ограничения. "Но постулат и тренд один - одинаковый, равный доступ предприятий на наши рынки", - уточнил он. Для этого дорожная карта будет предусматривать ряд шагов, в том числе, изменение национальных законодательств.

Министерство выступает и за единую промышленную политику в Союзном государстве. "Не нужно создавать на территории государств предприятия, копирующие тот или иной продукт", - полагает Гунько. Кстати, он обратил внимание, что в России есть такое понятие, как специнвестконтракт, что позволяет привлекать иностранных инвесторов для реализации проектов и предоставлять им особые условия для создания бизнеса. "Если мы в рамках единой промышленной политики определяем центром компетенции те или иные предприятия в Беларуси или России, то, соответственно, они не должны быть ущемлены конкуренцией со стороны других мировых игроков. Как правило, конкуренция здоровая тогда, когда у нас равные силы. Когда нет - мы понимаем, что идет монополизация", - уточнил свой взгляд на проблему отраслевой эксперт.

По его словам, интеграционные проекты обоих государств в промышленности способствуют созданию продукта, который не только интересен внутри общего рынка, но и имеет экспортный потенциал. "Необходимо стимулировать создание и развитие таких продуктов, предложить такой финансовый инструмент, который позволял бы продвигать и продавать их на внешних рынках. Это так называемый союзный экспорт", - резюмировал Гунько.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в начале сентября на уровне премьер-министров Союзного государства был согласован проект программы действий по углублению интеграции и перечень дорожных карт. Теперь на повестке дня - разработка 31 дорожной карты для реализации совместного перспективного развития.