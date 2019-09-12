Набиуллина назвала три заблуждения о денежно-кредитной политике

Есть три заблуждения в отношении денежно-кредитной политики в нашей стране, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она сказала на пленарной сессии Московского финансового форума.

Первое - якобы денежно-кредитная политика у нас в стране слишком жесткая и ограничивает рост кредитов и экономики. "Это не так", - говорит Набиуллина. По ее словам, растут не только потребкредиты, но и займы корпоративному сектору - примерно на пять процентов в год.

Второе - то, что кредиты становятся более недоступными. На самом деле, доступность кредитов восстановилась до уровня 2010-2013 годов, констатировала глава регулятора.

Третье - то, что кредит может стать основным условием для роста инвестиций. Однако это имеет отношение только к прибыльным предприятиям. Если компания на грани рентабельности, то кредиты лишь увеличат ее чувствительность к различным колебаниям.